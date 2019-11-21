Акция протеста в Тбилиси. 18 ноября 2019 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

21 ноября 2019, 14:50

Акция протеста в Тбилиси сопровождалась стычками с силовиками

Несмотря на попытки полицейских помешать акции протеста, сторонники оппозиции в Тбилиси повесили символический замок на ограду здания правительства и пригрозили проводить подобные акции каждый четверг.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека. 20 ноября десять активистов, обвиненных в хулиганстве и неподчинении полиции, были арестованы.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Сегодня сторонники оппозиции провели перед администрацией правительства Грузии акцию протеста. Они попытались пикетировать один из входов в здание и повесить на ограду символический замок.

Между участниками акции и правоохранителями несколько раз произошло противостояние, но в итоге замок был повешен на ограду здания, пишет "Интерпрессньюс".

По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, подобные акции протеста планируется проводить каждый четверг. "По четвергам для правительства будет «день замка». Чтобы обеспечить мирный побег правительства отсюда, нужно примерно 200 полицейских. Наши нервы гораздо крепче, чем у Бидзины", - приводит его слова издание.

В акции приняли участие несколько десятков сторонников оппозиции, а также лидеры объединенной оппозиции - Георгий Вашадзе («Новая Грузия»), Заал Удумашивили («Единое национальное движение»), Гиги Угулава и Гига Бокерия («Европейская Грузия»). При этом на месте проведения акции присутствовали несколько сотен полицейских, уточняет "Новости-Грузия".

"В правительстве ничего не делается. Решения в этой стране принимает только Бидзина Иванишвили. [...] Поэтому членам правительства нечего делать, и мы закрываем их на замок", - пояснил на акции протеста Заал Удумашвили.

Сегодня же на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария обвинил оппозицию в безответственности. "Безответственные политики не учитывают самое важное на сегодняшний день для наших граждан, для развития нашей страны измерение - это экономическое развитие, экономический рост, создание рабочих мест. Мы как ответственная сила и правительство Грузии должны сделать определенные шаги для того, чтобы дать подобным вызовам соответствующий ответ", - цитирует Гахарию издание.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси", "Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи", "Оппозиция пригрозила массовыми протестами властям Грузии".

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