Двенадцать активистов наказаны за акцию протеста у здания парламента в Тбилиси

21 ноября 2019, 05:54

Десять обвиняемых в хулиганстве и неподчинении полиции участников протестов у здания парламента в Тбилиси арестованы, один получил штраф и еще один - предупреждение.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека, двое из которых - полицейских. Утром 20 ноября суд постановил отпустить всех задержанных и назначил рассмотрение нескольких дел о мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Протестующие требуют отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему в июне выдвигали участники митингов в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Главное о протестах в Грузии - 2019", опубликованной на "Кавказском узле".

Тбилисский городской суд 20 ноября вынес решение в отношении 12 из 37 активистов, сообщил "Спутник Грузия".

13 дней административного ареста получил депутат Тбилисского горсовета Ираклий Надирадзе, 12 дней заключения - глава фракции "Единого национального движения" в Верховном совете Аджарии Элгуджа Багратиони. К разным срокам ареста было приговорено восемь активистов: 13 дней получил Бека Басилая, 12 дней - Гига Макарашвили, Зука Бердзенишвили заключен под стражу на семь дней, Лука Чичинадзе и Георгий Бунтури - на пять дней, Ираклий Качарава и Давид Мжаванадзе - на четыре, Дмитрий Бидзинашвили - на три, отмечает издание. Паата Сосанашвили получил замечание, а Гурам Мчедлишвили был оштрафован на тысячу лари (около 335 долларов).

Арестованных из здания суда отправили в изолятор временного содержания, передают "Новости Грузия".

Решения суда активисты и оппозиционеры встретили криками и свистом, они скандировали «Рабы!». Активисты сочли, что, пометив под стражу участников протестов, власти пытаются не допустить их на намеченную на 25 ноября акцию протеста, отмечает издание.

Оппозиция на митинге перед парламентом 19 ноября заявила, что в Тбилиси запланированы новые акции протеста, сообщал Общественный вещатель Грузии на своем сайте. 25 ноября в семь часов "мы соберемся на площади Республики, состоится масштабное шествие-марш к проспекту Руставели и парламент снова будет пикетирован", - приводит телеканал слова активиста Георгия Гугавы. Он также отметил, что 26 ноября участники акции не позволят депутатам провести заседание.

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября суд в Батуми оштрафовал на 500 долларов сторонника "Единого национального движения" Резо Харази и еще троих активистов за неподчинение полиции при попытке блокировать вход в здание правительства Аджарии.