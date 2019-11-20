Освобождены все задержанные в Тбилиси активисты

20 ноября 2019, 10:40

Суд постановил отпустить на свободу 37 задержанных при разгоне акции протеста у здания парламента Грузии. Слушания по административным делам о неподчинении полиции и хулиганстве назначены на сегодня.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ, задержав 37 активистов. При разгоне протестующих пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. Тем не менее, акции протеста продолжились. Силовое подавление протестов снизило шансы "Грузинской мечты" на победу на следующих выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Протестующие требуют отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, отставки правительство и внеочередных парламентских выборов "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование изменить избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

В ночь на 20 ноября судья вынес решение об освобождении всех задержанных активистов. Слушания по административным делам, которые откладывались уже несколько раз, планируется продолжить в Тбилисском городском суде сегодня. Задержанным грозит штраф или 15 суток ареста.

Сторонники активистов решение суда об освобождении 36 задержанных овациями и скандированием лозунга "Измени!" 37-й задержанный, лидер политического объединения "Гирчи" Зураб Джапаридзе, был отпущен под подписку о невыезде еще 19 ноября, информировал сегодня "ИнтерпрессНьюс". Суд решил, что административное дело Джапаридзе будет рассматриваться отдельно от остальных 36 дел, информировал сегодня "Интерфакс".

Протестующие и их адвокаты настаивают на том, что о нет никаких доказательств, подтверждающих вину задержанных в неподчинении полиции и хулиганстве. "Настолько незаконным было наше задержание, что судья ничего не смог сделать", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова члена движения "Уходи" Гиги Макарашвили, сказанные в эфире первого канала грузинского телевидения. "Мы не оказывали сопротивления полицейским", - заявил еще один член движения "Уходи", сын лидера Республиканской партии Грузии Дмитрий Бердзанишвили.

"Эти люди ни в чем не виноваты. Они стоят на страже интересов людей. Их требования легитимны", - сказал в эфире первого канала председатель фракции оппозиционного Единого национального движения в городском собрании Тбилиси Ираклий Надирадзе.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".