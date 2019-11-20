Разгон протестов в Тбилиси подорвал перспективы «Грузинской мечты»

20 ноября 2019, 01:36

Оппозиционеры в Тбилиси продолжили акции протеста в центре города и у здания горсуда, где рассматривались дела задержанных активистов. Силовое подавление протестов снизило шансы «Грузинской мечты» на победу на следующих выборах, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

"Кавказский узел" информировал, что с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ. При разгоне акции протеста пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. 37 активистов были задержаны. Разгон демонстрантов у парламента только повысит протестный настрой людей, уверены представители оппозиции. 19 ноября активисты разбили у здания парламента Грузии несколько палаток и переночевали в них. Пикетирование и митинги продолжатся, заявили протестующие.

Протестующие требуют отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование изменить избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Тбилисский горсуд рассматривает дела задержанных после разгона акций

У здания Тбилисского горсуда 19 ноября собрались гражданские активисты, оппозиционные депутаты парламента, а также родственники задержанных после разгона силовиками демонстрантов 18 ноября. В суде с утра рассматривались дела 37 задержанных, но заседания были перенесены на вечер после ходатайств адвокатов о необходимости отсрочки для получения дополнительных доказательств невиновности подсудимых, сообщил корреспондент "Кавказского узла",

У здания горсуда дежурило большое количество полицейских, проинформировал 19 ноября "Спутник-Грузия". Административный процесс в суде в отношении всех 37 задержанных проводил один дежурный судья Валериан Пилишвили, который рассматривал по шесть дел одновременно, сообщили 19 ноября "Новости-Грузия". По данным издания, судья перенес рассмотрение дела шести активистов на 20 ноября, освободив их в зале суда, дела еще шести активистов были отложены.

В свою очередь, митинг на проспекте Руставели также продолжился: вечером 19 ноября перед зданием парламента собралось несколько сотен человек, расположившиеся на пешеходной части дороги. Проезжая часть проспекта открыта для движения транспорта, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что намерены провести масштабное шествие по проспекту Руставели к зданию парламента 25 ноября,провести там акцию, остаться на ночь, а в полдень 26 ноября блокировать входы в парламент для депутатов, сообщил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Угулава. По его словам, протестующие намерены блокировать не только здание парламента, но и здание администрации правительства.

Говоря о разгоне спецназом митингующих, Угулава заявил, что власть "побила рекорд", поскольку в течение пяти месяцев "ни одна власть не прибегала к столь радикальным мерам против манифестантов".

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. По делу о разгоне митинга проходят обвиняемыми трое полицейских. 11 ноября Майя Гомури, Омар Сехниашвили и Мирза Липартелиани, которые получили ранения во время разгона митинга у здания парламента Грузии в июне, были признаны прокуратурой пострадавшими.

Разгон акции 18 ноября стал ошибкой власти

Разгон протестующих в Тбилиси 18 ноября не оставил правящей партии «никаких шансов выиграть выборы в 2020 году», считает грузинский политолог Торнике Шарашенидзе. «У партии «Грузинская мечта» нет ресурсов, у них нет квалифицированных кадров, чтобы принимать правильные политические решения. Как бы они ни старались, они будут только терять рейтинг», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Шарашенидзе.

По его словам, в действиях грузинской оппозиции также «можно наблюдать ошибки». «У оппозиции большая проблема - это отсутствие лидеров. То, что (в рядах оппозиции) нет Михаила Саакашвили (бывший президент Грузии (2004-2013 годы). -Прим. "Кавказского узла") - это, конечно, не прибавляет им силы. Кроме того, отмечается разрозненность среди нескольких политических партий. Все это дает власти возможность для маневра», - заявил политолог.

Однако, по мнению эксперта, разгон акции 18 ноября может сплотить оппозицию. «Власть допустила гораздо большую ошибку: теперь у оппозиции общий враг, а у «Грузинской мечты» не осталось возможности для диалога ни с населением, ни с оппозицией. Правящая партия не сдержала ни одно политическое обещание, так что у нее нет шансов выиграть на следующих выборах», - заключил Шарашенидзе.

С этим мнением согласен политолог Гела Васадзе, который также полагает, что «Грузинская мечта» только потеряла голоса, и «разгон пикетов ничего не дал». «Люди как митинговали на проспекте Руставили, так и продолжают митинговать. Скорее всего, те советники, которые принимали решение о разгоне, уже и сами не рады, что дело приняло такой оборот», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Васадзе.

По его словам, выборы в парламент Грузии в 2020 году «будут принципиально отличаться от предыдущих выборов».

Доктор экономических наук, бывший советник Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии «Грузинская мечта». – Прим. «Кавказского узла») Георгий Хухашвили также считает, что власть не смогла добиться ни одного преимущества, разогнав пикетчиков 18 ноября.

«Еще более драматично [на ее положении] скажется то, что правящая партия провалила законопроект о пропорциональной системе выборов. Тем самым она продемонстрировала, что не может договариваться, не может держать слова, и диалог с ней бесполезен», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Хухашвили.

По его словам, власть теряет поддержку населения также и в условиях ухудшения экономической ситуации в Грузии. "Удержать курс лари у правительства не получится: нет реального сектора экономики, нет резервов. Эмиссия (выпуск в обращение наличных или безналичных денег. – Прим. «Кавказского узла») долларов из валютного запаса - инструмент небесконечного использования. Они могут выпустить и держать курс лари несколько месяцев, но я не думаю, что запасов хватит на год», - считает Хухашвили.

Девальвация лари продолжалась несколько недель, а 25 июля обменный курс грузинской валюты, по версии Нацбанка, составил 2,91 лари за доллар, это новый рекорд обесценивания лари. Девальвация национальной валюты ударит по жителям Грузии, так как повлечет рост цен на продукты, лекарства и топливо, заявили экономисты.

По словам экономиста, "отыграть ситуацию в свою пользу" у «Грузинской мечты» уже не получится. Исследование Международного республиканского института показало, что 73% избирателей считали оптимальным переход со смешанной на пропорциональную систему голосов, сообщил эксперт.

«Получается, что ожидания этих людей партия власти попросту обманула. Теперь следует ожидать нарастания протестов», - сообщил Хухашвили, добавив, что «Грузинская мечта» не согласится на реформу системы выборов.

«(Представители правящей партии) не пойдут на «немецкую систему» (выборов). Но и мажоритарная система не принесет им удачи. Все тенденции к тому, что «Грузинская мечта» теряет популярность. И, тем не менее, «Грузинская мечта» будет пытаться цепляться за власть, то есть, в следующем году нас ждет политическая дестабилизация», - резюмировал эксперт.

Международный республиканский институт (IRI) опубликовал 18 ноября свой первый опрос после июньских акций в Грузии. По данным исследования, доверие к правительству резко снизилось, а экономические проблемы остаются основной проблемой для граждан Грузии: 80% респондентов назвали главной проблемой в масштабах страны безработицу, жилищные расходы и бедность, сообщает 19 ноября "Грузия online".

Правящая партия могла бы пойти на уступки оппозиции и вместо пропорциональной системы принять другой законопроект - так называемую «немецкую систему выборов», считает один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия. По его словам, такая система потребует всего 10 дней обсуждения и несколько процедур принятия. «То есть, в течение двух месяцев можно было бы уложиться. Была бы политическая воля. Однако ее, судя по всему, у «Грузинской мечты» нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Бокерия.

Эксперт объяснил преимущества «немецкой системы» выборов

«Немецкая система» выборов является смешанной системой, сообщил бывший член Государственной конституционной комиссии (2012-2016 годы) Вахтанг Хмаладзе.

«В Германии смешанная система: выбирают и мажоритарного депутата, и депутатов по партийным спискам. Голоса распределяются следующим образом: выбранные мажоритарные депутаты учитывается как представители партии, от которой они выдвигались, и от партии уже отбирается столько депутатов, чтобы они вместе с избранными мажоритариями составляли тот процент, какой партия набрала по спискам», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Хмаладзе.

По его словам, если в Германии количество мест в парламенте не фиксировано - может быть в разные годы и меньше, и больше, то в грузинском варианте остается постоянное количество парламентариев. Юридически эта система выборов обсуждается в парламенте гораздо быстрее, поскольку не предполагает отмены мажоритарной составляющей, и, следовательно, не нужно вносить соответствующие поправки в Конституцию, заявил эксперт.

«Если для внесения поправок в Конституцию требуется 118 голосов, то простые изменения в Кодексе потребуют всего 76 голосов. Конечно, при меньшем количестве требуемых голосов вероятность принятия поправки на порядок возрастает», - уточнил Хмаладзе.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".