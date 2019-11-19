Протестующие установили палатки после разгона акции в Тбилиси

19 ноября 2019, 11:27

Активисты разбили у здания парламента Грузии несколько палаток и переночевали в них. Пикетирование и митинги продолжатся, заявили протестующие.

"Кавказский узел" информировал, что с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. 18 ноября силовики применили водомет и слезоточивый газ. При разгоне акции протеста пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских. 37 активистов были задержаны. Разгон демонстрантов у парламента только повысит протестный настрой людей, уверены представители оппозиции.

У здания парламента установлены несколько палаток протестующих, на территории также дежурят несколько экипажей патрульной полиции и врачи скорой помощи, сообщил сегодня в 10.18 мск "ИнтерпрессНьюс".

Протестующие провели в этих палатках ночь, информировала телекомпания "Рустави 2", не уточнив точного числа активистов.

"Мы будем продолжать круглосуточные митинги до тех пор, пока Бидзина Иванишвили не откажется от власти", - процитировала телекомпания одного из участников акции протеста, Давида Махарадзе. Он пригрозил, что главная улица Тбилиси, проспект Руставели, превратится в палаточный городок (перевод "Кавказского узла").

"Цель - не сдаваться. Пикетирование - ненасильственная форма протеста - продолжится", - привел сегодня "Sputnik Грузия" слова одного из организаторов акции и лидеров молодежного движения "Стыдно" Шоты Дигмелашвили.

По данным издания, сегодня Тбилисский городской суд должен рассмотреть дела задержанных на митинге 18 ноября. Они обвиняются в хулиганстве и оказании сопротивления полиции. Митинг у здания парламента запланирован на 19.00 (18.00 мск).



Протестующие требуют отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование изменить избирательную систему еще в июне выдвигали участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".