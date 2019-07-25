25 июля 2019, 20:52

Окруашвили задержан по делу о штурме парламента Грузии

Лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили и еще четыре человека задержаны по подозрению в массовом насилии во время протестов у здания парламента, сообщила полиция.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июля суд поместил под стражу четырех активистов, обвиненных в насилии во время протестов, которые Генпрокуратура Грузии квалифицировала как попытку свержения власти. По делу об организации группового насилия, руководстве и участии в нем обвинен также депутат парламента Ника Мелия. 15-17 июля МВД страны заявило о еще семерых задержанных по данному делу.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

По данным полиции, во время штурма парламента 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки. Он принимал участие и в других групповых действиях насильственного характера, сообщили в МВД.

Окруашвили и еще четыре человека задержаны по статье "Организация, руководство или участие в групповом насилии", передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение МВД Грузии. Таким образом, число задержанных по делу о применении насилия к полицейским достигло 17 человек.

Ираклий Окруашвили был задержан в деревне Пирадзе близ Тбилиси, когда возвращался со съемок "Шоу Вано", перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию грузинского телеканала "Рустави 2".

Напомним, что 17 июля силовики обыскали дом соратника Ираклия Окруашвили Кобы Кошадзе и задержали его по подозрению в хранении огнестрельного оружия, затем Кошадзе был арестован. В созданной Окруашвили партии "Победившая Грузия" расценили это как попытку грузинских властей запугать его. Сам оппозиционер заявил, что за несколько дней до задержания Кошадзе получил от руководителя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили письмо с угрозой ареста.

Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"МВД начало проверку случаев применения силы к журналистам на акции в Тбилиси", "Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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