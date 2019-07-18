Участники перформанса в Тбилиси потребовали отставки главы МВД

18 июля 2019, 06:08

Активисты провели возле здания МВД Грузии акцию-перформанс под названием "Стреляй в меня".

Как сообщал "Кавказский узел", после того как силовики разогнали митингующих у здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня, в Грузии начались протесты. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Акции у здания парламента Грузии не прекратятся, пока не будет выполнено главное требование - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, заявили участники митинга 15 июля.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. После разгона правоохранителями протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня Минздрав Грузии сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам.

В Тбилиси возле здания МВД Грузии 17 июля состоялась акция-перформанс под названием "Стреляй в меня" с требованием отставки главы ведомства Георгия Гахарии, сообщает на своём сайте грузинский "Первый канал".

В акции участвовало около 30 человек, они были одеты в одинаковые белые костюмы и держали в руках изображение простреленной мишени.

"Сегодня 28-й день протеста, и мы пришли к зданию, где должен сидеть Георгий Гахария, но мы видим, что он боится не только посещать общественные места, но и даже передвигаться с полицейским кордоном. Цель перформанса - показать Гахарии, что мы такие же цели, какими были 20 июня Георгий и Мако, потерявшие глаза", - цитирует одного из организаторов протестного митинга на проспекте Руставели Гигу Макарашвили "Новости-Грузия".

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".