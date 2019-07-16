Оппозиция вновь вывела людей на улицы Тбилиси

16 июля 2019, 04:16

Протесты у здания парламента Грузии не прекратятся, пока не будет выполнено главное требование - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, заявили участники митинга в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 15 июля Генпрокуратура заявила о задержании полицейского по делу о превышении служебных полномочий во время акции протеста. По данным ведомства, он применил физическую силу к задержанному.

Очередной митинг перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели состоялся 15 июля в 19.00 по местному времени (18.00 мск). Участие в нем приняли около 200 человек, однако позже число участников увеличилось, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

«Не было заявлено никакой темы, не будет никаких концертов и перфомансов, так что 200 человек – вполне нормальное количество, чтобы обозначить наличие протеста», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга, веб-дизайнер Ираклий Мирианашвили.

Главное требование участников митингов осталось прежним - отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Участники митинга рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не устали приходить на митинги.

«Я не устал приходить на митинги. Трем людям выбили глаза, виновные до сих пор не наказаны. О какой усталости тут может быть речь? Приходил и буду приходить», - сказал 25-летний тбилисец Саба.

«Я сейчас занят в съемках фильма, но каждый день после их окончания в 19 часов я приходу сюда, к парламенту. Иногда бывает чувство отчаяния, но сегодня – наоборот, такое ощущение, что это все остро и актуально. Пока Гахария не уйдет, я буду приходить сюда», - сказал житель Тбилиси Александр Мамедов.

Пенсионер Гоча Гачечиладзе рассказал, что приходит на митинги часто, хотя и не каждый день.

«Моя цель – чтобы сместили... Бидзину Иванишвили. Пока он не уберется из Грузии, буду приходить сюда», - заявил он.

Некоторые участники митинга признались корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на акцию впервые.

83-летний житель Мартвили Автандил рассказал, что долго наблюдал за митингами, а потом решил присоединиться к ним.

«Нужно призвать к ответу тех, кто выбивал глаза у молодых людей, обстреливал пулями. И до того люди были недовольны этой властью – обнищанием населения, уменьшением количества рабочих мест. Они не справляются и должны уйти», - заявил он.

Предприниматель Коба Накопия назвал митинги "абсолютно естественной реакцией населения".

"По-другому я представить себе не мог. И что самое главное – молодая часть населения требует отставки Гахарии. Я абсолютно уверен, что условия этих людей будут выполнены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Акция с требованием отставки Гахарии 10 июля привела к стычке возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".