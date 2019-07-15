15 июля 2019, 19:03

Полицейский задержан в Грузии по делу о разгоне акции протеста

Сотрудник министерства внутренних дел Грузии задержан по делу о превышении служебных полномочий во время акции протеста в ночь на 21 июня, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов. По делу об организации группового насилия, руководстве и участии в нем обвинен, в том числе депутат парламента Ника Мелия.

"Сотрудник МВД превысил свои полномочия на рассвете 21 июня на проспекте Руставели, физически расправившись с задержанным за административное правонарушение", - передает корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение генеральной прокуратуры Грузии.

Ведомство сообщило, что действия полицейского были зафиксированы видеокамерой. В отношении него возбуждено дело о превышении служебных полномочий с насилием или применением оружия УК Грузии. Санкции статьи предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы. Сторона обвинения ходатайствовала в суде об аресте полицейского, заявила Генпрокуратура.

Кроме того, по данным ведомства, продолжается следствие по делу о превышении служебных полномочий другими сотрудниками МВД. "Допрошены сотни людей, ведется изучение полученных фото- и видеоматериалов, изъяты важные предметы для дела, среди которых примененные представителями правоохранительных органов спецсредства", - сказано в сообщении.

Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Акция с требованием отставки Гахарии 10 июля привела к стычке возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Голодающие на Западе Грузии проигнорировали рекомендации врачей",  "Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти", "Грузинский суд оставил депутата Мелию на свободе".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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