Генпрокуратура Грузии раскритиковала доказательства защиты Ники Мелии

14 июля 2019, 00:18

Видеоматериалы, представленные защитой депутата парламента Ники Мелии о его непричастности к беспорядкам у здания парламента в ночь на 21 июня, являются интерпретацией доказательств обвинения, заявила Генеральная прокуратура Грузии. Видео защиты Мелии должно быть изучено в рамках расследования, считает Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня защите Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия во время акции протеста в центре Тбилиси. В тот же день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности. 27 июня Мелию отпустили на свободу под залог. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета. Соратники Мелии заявили, что эта мера противоречит Конституции.

Депутат "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нем. Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией протеста в ночь 21 июня, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Генеральная прокуратура Грузии отреагировала на видео о непричастности Ники Мелии к беспорядкам в ночь на 21 июня у здания парламента, распространенное стороной защиты.

"Видео, которое защита представила общественности, на деле является интерпретацией доказательств, добытых стороной обвинения. Видео, которое доподлинно подтверждает виновность Никанора Мелия, было добыто стороной обвинения и передано стороне защиты. На его основании сторона защиты создала собственную версию видеоматериала и предоставила его обществу с целью формирования ошибочного общественного мнения", - говорится в сообщении, опубликованном 13 июля на сайте прокуратуры (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Никанор Мелия руководил групповым насилием и принимал в нем участие в ходе событий перед парламентом, что "подтверждается аудио-, видеозаписями, показаниями свидетелей, заключением экспертизы и другими доказательствами", заявило ведомство.

По данным прокуратуры, и во время призыва, и до этого "Мелия осознавал, что он член парламента и пользуется доверием демонстрантов и сторонников, и что его призывы, возможно, дадут ожидаемый результат, тем более у собравшихся и так был высокий эмоциональный фон".

В подтверждение своей версии Генпрокуратура Грузии распространила две видеозаписи с акции 20-21 июня. Одна из них длится 2:46 минуты, а продолжительность второго видео - 13:05.

"Что касается той части видеозаписи, которую обвиняемый Никанор Мелия распространил 10 июля, и которую следствие передало его адвокату вместе с полным видеоматериалом, еще раз подчеркиваем, что эта запись не содержит полного контекста и не отражает реальную картину развернувшихся на тот момент событий на акции", - сказано в заявление прокуратуры.

Грузинская телекомпания "Рустави 2" показала видеокадры продолжительностью около 10 минут, отображающие события 20-21 июня, на которых Ника Мелия призывает участников акции к спокойствию и делает заявления противоположные тому, в чем его обвиняет следствие, сообщила 11 июля "Грузия Online".

Распространенный "Рустави 2" материал должен быть изучен в процессе расследования, заявила 11 июля Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

"Народный защитник включен в процесс расследования с наблюдательной функцией, и мы знакомимся со всеми материалами. Распространенные видеокадры очень важны, мы требуем, чтобы этот материал был изучен, чтобы было установлено, когда имел место этот разговор. Я думаю, что это будет важным доказательством", - привела слова Ломджарии телерадиокомпания "Имеди".

Акция протеста стала адекватной реакцией на действия российской делегации в грузинском парламенте, убежден профессор политологии университета Ильи Гия Нодия.

"Одним из главных (если не самых важных) признаков цивилизации является умеренность. Акция протеста была вполне адекватной и соразмерной реакцией на появление (депутата Госдумы России Сергея, - прим. "Кавказского узла") Гаврилова в кресле спикера парламента. Но прорыв полицейского кордона и желание попасть в парламент (или даже в его двор) было непропорциональным и неадекватным ответом", - написал Нодия 8 июля на своей странице в Facebook..

Он подчеркнул, что "нападения на полицейских дали законные основания для применения силы к демонстрантам". "Но поскольку правительство использовало власть, применение силы было совершенно несоразмерным и неадекватным. Поэтому правительство и получило более сильную волну протестов", - считает профессор.

Протесты в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии 20 июня депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Вечером 22 июня участники протестов озвучили три новых требования к властям: освобождение задержанных, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии. Последнее требование по состоянию на 13 июля остается невыполненным.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".