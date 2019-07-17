МВД отчиталось о задержании трех человек по делу о беспорядках в Грузии

17 июля 2019, 15:20

Три участника акции в Тбилиси, прошедшей в ночь на 21 июня, задержаны по делу о групповом насилии и попытке свержения власти в стране, сообщило сегодня МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов, которые Генпрокуратура Грузии квалифицировала как попытку свержения власти. По делу об организации группового насилия, руководстве и участии в нем обвинен также депутат парламента Ника Мелия. 15 июля МВД страны заявило о еще четверых задержанных по данному делу.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам.

"Следствие установило, что трое задержанных на территории, прилегающей к зданию парламента, участвовали в групповом насилии. Они нападали на полицейских, не подчинялись им и организованно старались ворваться в парламент", - перевел сегодняшнее заявление МВД Грузии корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство не назвало имен задержанных, но уточнило, что все они «активно принимали участие в насильственных действиях». Один из них «нападал на полицейских, бил их дубинкой», второй задержанный «бил полицейских щитом». Третий – «отнял у полицейских предметы, предназначенные для защиты», говорится в заявлении.

Дело расследуется по статьям «организация, руководство или участие в групповом насилии» и «заговор или восстание по насильственной смене конституционного строя Грузии», сообщило МВД. Максимальная санкция по данным статьям - 6 и 20 лет заключения соответственно, передал корреспондент «Кавказского узла».

К уголовной ответственности за беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня привлечены 12 человек, 11 из которых задержаны по обвинению в групповом насилии. Еще один - депутат парламента Грузии от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем, со ссылкой на МВД Грузии сообщает сегодня «Спутник-Грузия».

Напомним, что 16 июля Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании второго сотрудника МВД по делу о превышении служебных полномочий во время разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".