Четыре участника акции в Грузии задержаны по делу о попытке свержения власти

15 июля 2019, 21:58

Четыре человека задержаны в Грузии по делу об организации, руководстве или участии в групповом насилии и попытке свержения власти на акции в Тбилиси в ночь на 21 июня, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов. Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти. По делу об организации группового насилия, руководстве и участии в нем обвинен также депутат парламента Ника Мелия.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Сегодня Генпрокуратура заявила о задержании полицейского по делу о превышении служебных полномочий во время акции протеста. По данным ведомства, он применил физическую силу к задержанному.

По делу о групповом насилии и попытке свержения власти задержаны еще четыре человека, сообщило сегодня МВД Грузии.

"Следствие установило, что указанные лица участвовали в групповом насилии, нападали на полицейских с применением различных предметов и оказывали им сопротивление, при организованном штурме старались ворваться в парламент", - передает сегодняшнее сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

По данным МВД, один из задержанных, мужчина 1992 года рождения проявил агрессию на акции в ночь на 21 июня и вытолкнул стоявшего в кордоне полицейского в толпу протестующих. Другой задержанный 1979 года рождения также применил физическую силу к полицейским и пытался ворваться в парламент. Кроме того, он выложил в соцсетях видео с призывом к штурму парламента. Молодой человек 1996 года рождения бил полицейских резиновой дубинкой и призывал протестующих к нападению на представителей правоохранительных органов. Участник акции 1997 года рождения нападал на полицейских, отнимая у них щиты, говорится в сообщении МВД.

Все четверо задержаны по статьям 225 и 315 УК Грузии - об организации, руководстве или участии в групповом насилии и о заговоре или восстании по насильственной смене конституционного строя Грузии, сообщило МВД. Статья о попытке свержения власти предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, о групповом насилии - до шести лет.

Всего к уголовной ответственности по этим статьям после протеста в Грузии привлечены девять человек, в том числе четверо задержанных ранее активистов и депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, отмечено в сообщении ведомства.

Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Акция с требованием отставки Гахарии 10 июля привела к стычке возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".