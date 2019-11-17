Оппозиционеры в Тбилиси объявили о блокировании парламента

17 ноября 2019, 18:02

Участники акции протеста в Тбилиси повесили символические амбарные замки на все входы в здание парламента Грузии и пообещали организовать постоянное дежурство, чтобы депутаты не смогли войти в здание. На проспекте Руставели собрались от 20 до 25 тысяч человек, подсчитали лидеры оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", после провала голосования за проект смены избирательной системы 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста. 15 ноября протестующие перекрыли проспект Руставели и пригрозили продолжать акцию до выполнения всех требований. В акции протеста приняли участие около 5000 человек. Сегодня сторонники оппозиции снова собрались в центре Тбилиси с требованием отправить правительство в отставку.

Митингующие требуют сменить смешанную избирательную систему на пропорциональную, назначить временное "правительство народного доверия", провести внеочередные выборы в парламент и отправить в отставку премьер-министра Георгия Гахарию.

Протестующие в Тбилиси начали пикетировать здание парламента, чтобы парализовать работу депутатов, выступивших против воли народа. Лидеры ряда оппозиционных партий принимают участие в блокировании здания и пытаются запереть все ворота, ведущие во двор парламента, большими амбарными замками, передал со ссылкой на прямой эфир "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Во дворе здания парламента мобилизован спецназ. Наряду с митингом, который проходит перед зданием парламента, на проспекте Руставели была запланирована еще одна акция с требованием отставки правительства - участники разных движений выступают с одинаковыми требованиями, но объявили о проведении отдельных акций из-за политических разногласий друг с другом.

"На месте мобилизованы полицейские силы с целью обеспечения общественного порядка. Одновременно проводятся две акции и на месте должны быть определенные полицейские силы, чтобы не произошло конфликта между этими двумя акциями", - сказал руководитель департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе в прямом эфире телекомпании.

МВД призвало организаторов акций протеста, ее участников и всех граждан соблюдать порядок и подчиняться законным требованиям полиции. "Во время акции протеста, любой факт правонарушения, также попытки штурма административных органов или блокирования будут незамедлительно пресечены полицией", - говорится в сегодняшнем сообщении МВД, направленном "Кавказскому узлу".

Перед воротами одного из входов во двор парламента участники акции расставляют палатки. Навесные замки на воротах - символ, активисты будут пикетировать круглосуточно живой цепью, заявил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Угулава.

"Участники акции будут дежурить в живой цепи. Мы понимаем, что будут ночные дежурства, провокации, но пути назад нет", - сказал он в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, в последствии протестующие начнут пикет и установят палатки перед зданием администрации правительства Грузии и мэрии Тбилиси. Затем аналогичные акции начнутся в других городах и районах Грузии. "Они (власти) не смогут править страной в таких условиях. Единственный правильный выход - проведение внеочередных выборов в парламент", - добавил Угулава.

Выступая на митинге у парламента, Угулава провозгласил, что "двери парламента откроются только тогда, когда произойдет капитуляция [лидера "Грузинской мечты" Бидзины] Иванишвили". "Мы имеем право не допустить, чтобы предательский парламент работал", - приводит слова политика присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

У оппозиции есть ресурсы, позволяющие блокировать работу парламента и заставить правительство считаться с требованиями, заявил во время акции депутат от партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе корреспонденту "Кавказского узла".

«Не знаю, сколько времени продолжится наша борьба, но мы не отступим. Чтобы блокировать работу властей, мы можем начать блокировать работу административных зданий. Мы могли бы блокировать международные трассы, таможенные пропускные пункты, такие как Ларс и Сарпи, но мы не хотим идти этим путем, так как пострадает грузинская экономика», - заявил Бобохидзе.

Активисты объединенной оппозиции, в которую входят "Европейская Грузия", "Партия строительства" и партия Георгия Вашадзе "Новая Грузия" привели на акцию 5 тысяч своих активистов, заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия корреспонденту "Кавказского узла".

«Нас пришли поддержать 5 тысяч активистов, а сторонников нашей партии пришло еще больше. По моей оценке, на глаз, на проспекте Руставели перед парламентом стоит около 20 тысяч человек», - сказал Бокерия.

Сторонники объединенной оппозиции и партии "Лело" пришли к парламенту со стороны станции метро "Руставели". С другой стороны, где находится площадь Свободы, отдельно пришли активисты партии "Единое национальное движение". «Мы привели 10 тысяч своих сторонников. По оценке нашей партии, перед парламентом всего собралось 25 тысяч человек», - заявил Кавказскому Узлу активист ЕНД Георгий Рухая.

«Нас обмануло правительство после ночи Гаврилова, не сдержав обещание провести выборы по пропорциональной системе. Поэтому сегодня мы все должны быть едины», - заявил активист Шота Дигмелашвили с трибуны митинга.

Всего выступающие предъявляют три требования: отправить действующее правительство вместе с премьером Георгием Гахария в отставку вместе с Гахария и сформировать правительство национального доверия, сформировать новую избирательную комиссию без членов правящей партии «Грузинская мечта» и принять решение о переходе на пропорциональную систему выборов.