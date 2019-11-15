Сторонники изменений Конституции Грузии объявили о бессрочном протесте

15 ноября 2019, 15:49

Протестующие у здания парламента в Тбилиси перекрыли проспект Руставели и сообщили о планах продолжать акцию до выполнения всех требований. Оппозиция анонсировала проведение консультаций по вопросу смены избирательной системы в Грузии.

Как писал "Кавказский узел",14 ноября активисты оппозиционных движений собрались на стихийную акцию протеста в Тбилиси после провала голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие установили палатки на проспекте Руставели, оставшись в них на ночь. Представители оппозиционных партий выдвинули властям Грузии несколько требований, которые поступили на почту корреспонденту "Кавказского узла" от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Оппозиция призвала незамедлительно отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и переформировать Центризбирком страны.

На заседании 14 ноября большинство депутатов от правящей партии Грузии проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. В связи с этим восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили переложил ответственность за срыв проекта на оппозицию.

В Тбилиси центральный проспект Руставели частично перекрыт из-за проходящей акции протеста. На проезжей части дороги установлено восемь палаток, в которых участники акции провели ночь, также разложены деревянные поддоны, на которых сидят протестующие. Участок дороги перед зданием парламента на проспекте Руставели перекрыт для движения металлическими ограждениями, и по обеим сторонам от него находится полиция и полицейские автомобили, сообщил корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

"Ночью палатки были полными: в них находились 50 - 70 человек. Спрос превышал предложение, мы хотели установить больше палаток, но у нас их не было", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции протеста Гига Махарашвили.

По его словам, ночью в палатках находились как активисты, как и обычные жители Грузии. Протестующим принесли продукты питания, горячие напитки, много пледов, уточнил активист. "У нас было фантастическое настроение - никто не хотел спать и уйти, никто не замер и никто не остался голодным", - сообщил Махарашвили.

Активист также добавил, что акции будут носить круглосуточный характер до тех пор, пока выдвинутые требования не будут удовлетворены. Сами митинги будут проводится по вечерам, добавил Махарашвили.

12 ноября парламент Грузии отклонил законопроект оппозиции, а голосование по конкурирующему проекту "Грузинской мечты" о проведении парламентских выборов уже в 2020 году по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере было дважды перенесено. Активисты на акции протеста 12 ноября потребовали от властей выполнения обещания об изменении избирательной системы, а оппозиция призвала проголосовать за проект, пригрозив массовыми протестами.

На протяжении 15 ноября представители оппозиционных партий проводят консультации по определению своих дальнейших планов, чтобы определить модель избирательной системы, по которой необходимо провести следующие парламентские выборы, сообщили корреспондент «Кавказского узла» лидеры нескольких оппозиционных партий, присутствующих на акции протеста.

Напомним, что требование изменить избирательную систему выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".