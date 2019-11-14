Оппозиция пригрозила массовыми протестами властям Грузии

14 ноября 2019, 04:00

Депутаты вновь отложили голосование по законопроекту о проведении выборов в Грузии по пропорциональной системе. Мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" заявили, что не поддержат законодательную инициативу. Представители оппозиционных партий призвали парламентариев проголосовать за нее, пригрозив организовать массовые акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября парламент Грузии отклонил законопроект оппозиции о проведении выборов по пропорциональной системе. Голосование по конкурирующему проекту партии "Грузинская мечта" о проведении парламентских выборов уже в 2020 году исключительно по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере, было перенесено из-за того, что против реформы выступили многие мажоритарные депутаты. Активисты на акции у здания парламента потребовали от властей выполнения обещания об изменении избирательной системы.

Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".

На заседании парламента 13 ноября председатель Арчил Талаквадзе заявил, что депутаты поддержали предложение о переносе голосования по вопросу перехода на пропорциональную избирательную систему, сообщил Общественный вещатель Грузии. Планируется, что парламентарии проголосуют за законопроект о конституционных поправках в первом чтении 14 ноября, отметил глава парламента.

Голосование было отменено из-за того, что лидеры правящей партии не смогли достичь соглашения со своими мажоритарными депутатами, которые выступают против изменения избирательной системы, сообщил "Спутник Грузия".

«Мы готовимся провалить законопроект о пропорциональной системе», - приводит слова мажоритарного депутата от Мцхетского округа Дмитрия Хундадзе издание. Парламентарий отметил, что вопрос о переходе на пропорциональную избирательную систему является важным, так "речь идет о том, как страна должна продолжить дальнейшую политическую жизнь". Он также рассказал, что против поправок выступают многие депутаты, но рейтинговое голосование среди членов партии не было проведено.

"Если большинство все же поддержит законопроект, я покину большинство", - цитирует мажоритарного депутата от округа Дедоплисцкаро-Сигнахи Ираклия Шиолашвили издание.

Активисты заявили готовности к радикальным мерам в случае отклонения законопроекта

Оппозиционные депутаты заявили, что если власти не выполнят обещание, то они перейдут к радикальным мерам. "Пропорциональная избирательная система является жизненно важным шагом для демократического развития нашей страны, для политической стабильности и справедливости", - сказал депутат парламента от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в эфире телеканала "Рустави 2". По словам депутата, отказ от пропорциональной системы выборов может привести к уличным беспорядкам.

«Если парламент.... отклонит этот законопроект, то оппозиция прибегнет ко всем формам протеста, разрешенным конституцией», - сказал журналистам председатель "Объединенного национального движения" Григол Вашадзе.

«Я призываю членов парламента поддержать переход к пропорциональной избирательной системе», - написала омбудсмен Нино Ломжария на своей странице в Facebook.

Активисты движения «Позор» организовали 13 ноября в Тбилиси акцию протеста. Они потребовали провести выборы в 2020 году по пропорциональной избирательной системе.

Мобилизация народа необходима, чтобы правящая партия не отказалась от проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, сказал в эфире телекомпании "Мтавари архи" организатор акции Гига Макарашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". На митинг около парламента, по оценкам организаторов, пришло примерно 300 человек. Представители движения отметили, что акция получилась немногочисленной, так как была организована спонтанно.

"Мы начнем проводить пикеты и масштабные акции до тех пор, пока не добьемся решения о пропорциональных выборах", - сказал Макарашвили. "Если требование не будет выполнено, организаторы митинга прибегнут к радикальным методам и парализуют политический процесс», - заявил он.

Член парламентской фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария сказала журналистам, что надеется на последовательность Бидзины Иванишвили и на то, что он не нарушит это обещание, потому что это плохо скажется на его репутации.

Лидеров Республиканской партии Тамар Кордзая сказала в эфире телеканала, что "народ не откажется от требования провести выборы в парламент по пропорциональной системе".

Напомним, "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в конституцию, предусматривающих переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году и отмену избирательного барьера. Представители оппозиции высказали различные оценки по поводу инициативы, "Единое национальное движение" их в целом поддержало. 17 июля стало известно, что в парламент представлены два проекта изменений в избирательном законодательстве. Один из них подготовили оппозиционеры, выступив за всенародное обсуждение обоих вариантов. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 6 августа представил проект изменений в избирательное законодательство. Обе инициативы были зарегистрированы в парламенте 2 сентября.