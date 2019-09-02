02 сентября 2019, 23:54

Обе инициативы конституциональных поправок, инициированные правящей партией и оппозицией и зарегистрированные парламентом Грузии, касаются проведения выборов по новой пропорциональной системе.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители оппозиции разошлись в оценке инициатив, "Единое национальное движение" их в целом поддержало. При этом ЕНД и грузинские НПО раскритиковали идею отмены избирательного барьера. 17 июля стало известно, что в парламент представлены два проекта конституционных изменений по вопросу проведения выборов по пропорциональной системе. Один из них подготовили оппозиционеры, выступив за всенародное обсуждение обоих вариантов. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 6 августа представил проект изменений в избирательное законодательство. Оппозиционные политики раскритиковали поправки, заявив, что они направлены на упразднение блоков.

Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Парламент Грузии зарегистрировал две инициативы по смене избирательной системы и на заседании 3 сентября определит состав двух комиссий, которые в течение месяца проведут всенародные слушания по ним. Слушания будут проходить одновременно, и состав комиссий будет один, в связи с тем, что инициативы касаются одной темы, сообщил сегодня председатель бюро парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро высшего законодательного органа страны, которое транслировалось в прямом эфире на сайте парламента.

Консультации с оппозицией по вопросу условий проведения выборов будут продолжены вплоть до вынесения инициативы на пленарное заседание, отметил Талаквадзе, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

В частности, по его словам, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" предлагает проведение выборов по новой системе при отсутствии избирательного барьера и запрете на создание избирательных блоков. Оппозиция же настаивает на участии в выборах в составе блоков.

Ранее, опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи заявили, что пропорциональная система выборов парламента Грузии без избирательного барьера может привести к формированию коалиционного правительства в стране и ослаблению "Единого национального движения". Вопрос политического будущего страны после проведения выборов в 2020 году зависит от того, использует ли "Грузинская мечта" на выборах административный ресурс, отметил Ника Читадзе. Рамаз Сакварелидзе при этом указывал на то, что коалиционным правительством трудно управлять, и в стране может возникнуть сложная ситуация.