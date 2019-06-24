Политологи спрогнозировали последствия избирательной реформы в Грузии

24 июня 2019, 18:11

Бидзина Иванишвили анонсировал консультации по вопросу реформы избирательной системы в Грузии. Пропорциональная система выборов парламента без избирательного барьера может привести к формированию коалиционного правительства и ослаблению "Единого национального движения", спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. Это требование заявили участники протестов в Грузии, которые проходят с 20 июня после того, как часть депутатов выразила недовольство тем, что на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента Грузии, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после того как силовики разогнали первую акцию протеста 21 июня. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Теперь главным требованием участников протеста является отставка Гахарии. Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Иванишвили анонсировал консультации по вопросу проведения парламентских выборов по пропорциональной системе

Выступая сегодня с заявлением о том, что Грузия перейдет на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, Бидзина Иванишвили отметил, что при пропорциональной избирательной системе парламент, созванный в 2020 году, "будет представлен всеми политическими участниками и интеллектуальным потенциалом", а отсутствие избирательного барьера даст возможность партиям принять самостоятельное участие в выборах, и они не будут искусственно сливаться в избирательные блоки и "отказываться от своих принципов".

Иванишвили указал, что при действующей избирательной системе - пропорционально- мажоритарной - была большая вероятность того, что на выборах по мажоритарной системе могли победить кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты", и это способствует "снижению многопартийного ресурса в парламенте". При этом, по словам Иванишвили, промежуточные выборы в парламент и в органы местного самоуправления в мае этого года продемонстрировали, что "кандидаты от "Грузинской мечты" вне конкуренции".

"Это (мажоритарная система) может служить нашим партийным интересам, но не служит вызовам, стоящим перед страной", - сказал Иванишвили. Он добавил, что консультации с политическими партиями как парламентскими, так и непарламентскими, начнутся после завершения этой парламентской пленарной недели, передает со ссылкой на полученный от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" текст заявления Иванишвили корреспондент "Кавказского узла".

По пропорционально-мажоритарной системе депутатов избирают по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей мажоритарной избирательной системе вопреки протестам оппозиции, требовавшей перехода на пропорциональную систему. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. 15 партий Грузии тогда объединились для разработки поправок в избирательную систему. В июне 2019 года оппозиционеры собрали около 300 тысяч подписей под требованием полностью отказаться от смешанной пропорционально-мажоритарной системы в пользу пропорциональной на парламентских выборах 2020 года. Эту инициативу остановит парламент, где у нее нет необходимой поддержки, заявили в "Грузинской мечте". 14 июня первое заседание рабочей группы по реформе избирательного законодательства покинула парламентская оппозиция, заявив, что власти пытаются утопить реформу в обсуждении второстепенных вопросов.

Консультации будут проведены с теми политиками, "которые уважают Конституцию и будущее" Грузии и действия которых не были "провокационными" и с постоянным намерением выйти из конституционных рамок, прокомментировал заявление Иванишвили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (его слова перевел корреспондент "Кавказского узла").

"С ними диалога не будет, они ответят перед законом. Любой человек, вышедший за рамки конституционного закона, ответит перед законом", - заверил глава грузинского правительства.

По его словам, искренний протест граждан, вызванный тем, что в кресле спикера парламента сидел российский депутат, был использован для провокации, и были насилие в отношении полицейских и попытки ворваться в здание парламента, "что неприемлемо и недопустимо". "Этому шагу будет дана правовая оценка, дело будет вестись открыто, чтобы не было никаких вопросов", - сказал Бахтадзе.

Отметим, что силовики при разгоне акции протеста утром 21 июня применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. Одним из пострадавших оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. Трое участников акции сегодня объявили голодовку, а Главная прокуратура Грузии заявила о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий при разгоне митинга у здания парламента.

Политологи оценили заявление Иванишвили о предполагаемой реформе



Вопрос политического будущего страны после проведения выборов в 2020 году зависит от того, использует ли "Грузинская мечта" на выборах административный ресурс, считает руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. По его мнению, без этого у правящей партии мало шансов набрать более 50% голосов избирателей, чтобы сформировать парламентское большинство, а затем формировать правительство и контролировать парламент.

Политолог обратил внимание, что на последних парламентских выборах в 2016 году "Грузинская мечта" получила по пропорциональной системе поддержку 48% населения страны.

"Есть большая вероятность, что "Грузинская мечта" не сможет набрать больше 50% голосов избирателей, и тогда "Грузинской мечте" будет сложно самостоятельно сформировать правительство, партия будет вынуждена пойти на уступки, и будет сформировано коалиционное правительство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ника Читадзе.

Если в стране не будет правящей партии - парламентского большинства в парламенте, то парламенту будет очень сложно принимать какие-либо решения, отметил в свою очередь политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

"У всех будут свои мнения, задачи, они будут торговаться. В результате процесс будет затягиваться, а избирательный барьер защищает от такого хаоса", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Рамаз Сакварелидзе.

Кроме того, считает он, при отсутствии правящей партии будут сложности в формировании правительства, так как разным партиям надо будет искать точки соприкосновения, и есть вероятность формирования коалиционного правительства.

"Коалиционным правительством будет трудно управлять, в стране возникнет сложная ситуация", - высказал предположение Рамаз Сакварелидзе.

По его мнению, решение об упразднении избирательного барьера принято для ослабления "Единого национального движения", вокруг которого собрался ряд оппозиционных партий и образовался крупный альянс. "При упразднении избирательного барьера будет мало желающих сотрудничать с ЕНД, эти партии смогут самостоятельно участвовать в выборах и пойти своим путем", - подчеркнул Сакварелидзе.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты также указывали на то, что пропорциональная избирательная система не даст существенного преимущества оппозиции.