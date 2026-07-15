Выход Мурдиева на свободу вызвал широкий отклик у жителей Чечни

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За судьбу подростка из Чечни Романа Мурдиева, ранее осужденного за драку, переживала вся республика, заявили местные жители в соцсети, комментируя сообщение о его освобождении. Они дали Мурдиеву напутствия, выразив надежду, что пережитое станет для него жизненным уроком.

Как информировал "Кавказский узел", мать чеченского подростка Романа (Муслима) Мурдиева, которого ранее отправили в воспитательную колонию в Волгоградской области, обратилась к Путину и Кадырову с призывом обеспечить безопасность ребенка. По словам матери, ей поступали угрозы с обещаниями отомстить за избитого Адамом Кадыровым Никиту Журавеля. Обращение матери Мурдиева вызвало множество вопросов у пользователей соцсетей. Они выразили удивление внезапным этапированием юноши и молчанием главы Чечни, который обещал, что подростка "не посадят".

14-летний Роман Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ "хулиганство"). Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. По версии защиты, Мурдиев защищал мальчика от другого участника конфликта. Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

Жители Чечни приветствовали освобождение Мурдиева

Видео, на котором показано, как Роман Мурдиев обнимает своих родственников после освобождения, 14 июля опубликовал Instagram*-паблик chp_checchnya. Мурдиев обнимает родственников на улице, затем заходит в дом и также обнимается со знакомыми и родственниками. Юноша показан в окружении людей, которые его встречают. В видеоролике на фоне наложена торжественная музыка.

На втором видео, которое также 14 июля разместил Instagram*-паблик chp_checchnya, показан омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. Он разговаривает по телефону с Мурдиевым. "Сегодня освобождение Муслима Мурдиева стало особой радостью для нас всех", – сказано в описании публикации.

Оба поста в Instagram*-паблике chp_checchnya на 15.00 мск 15 июля набрали 950 комментариев. Большая часть их авторов выразила радость освобождением Мурдиева.

"Да вы что? Какая радость! Это Муслим, у которого были бесконечные суды и который заступился за мальчика? Если это он, мы так рады", – написала 7769.karolina.

"Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение", – написала betirovvaa.uu.

"Прекрасно знали, что он не был виновен. Но на все воля Аллаха, справедливость восторжествовала", – подчеркнул пользователь djama.1971.

Пользователи подчеркнули, что за судьбой Мурдиева наблюдала вся республика. "Вся Чечня переживала за Муслима", – отметил пользователь mikaaaa_72.

"Муслим, ты гордость Чечни и всего чеченского народа", – заявил пользователь bone_porcelain.

"Муслим любимый сын всего чеченского народа. Мы все молились за его освобождение", – написал пользователь liga_zashity_zhivotnyh.

Комментаторы пожелали Мурдиеву благополучия. "Какая приятная новость, желаю тебе успехов в этой жизни, пусть это все останется позади", – написал m.kuraish.

"Пусть Всевышний воздаст ему за то, что достойно прошел это испытание. Пусть всё плохое на этом закончится и впереди его ждёт долгая и счастливая жизнь", – отметила lotova.sm.

Некоторые пользователи выступили с напутствиями. "Больше не заступайся и не лезь в чужую драку. Пусть перебьют друг друга", – заявил пользователь goat.5061217.

"Сажали пацана по несправедливости, а вышел взрослый мужчина и я уверен, что он понял за все это время как устроен этот мир. Муслим, ты возмужал, не дай себя испортить случившемуся. Это большой урок для тебя. Где нужно быть твердым – будь им. Где нужно быть мягким – будь им. Цени эту жизнь и иди праведным путем и не забывай, конец у всех один", – написал khasbulat.isayev.

За Романа Мурдиева вступился Рамзан Кадыров

В связи с делом Романа Мурдиева глава Чечни Рамзан Кадыров в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина.

"Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня".

"Его они не посадят, ничего с ним не сделают", — уточнил Кадыров.

В контексте критики Колокольцева и Бастрыкина глава Чечни добавил, что "Всевышний обязательно их накажет".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями Кадырова в адрес глав Следкома и МВД России.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев ранее заявил, что Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что Мурдиев принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана лишь на предположениях.

По словам Солтаева, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

4 декабря 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мурдиева не посадят. Тогда он сообщил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично. "Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится", - выразил уверенность Рамзан Кадыров, слова которого в тот же день привело агентство "Чечня сегодня".

Критика Кадырова в адрес глав силовых ведомств является проверкой влияния, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Вообще-то глава СК не должен реагировать на такие мелкие правонарушения. Это даже не уровень СК. После критики Кадырова СК быстро собрал все записи с драками малолеток и выложил их, обвинив в этих случаях чеченского подростка. Повторюсь, это не уровень СК", – сказал на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" один из правозащитников.

Вряд ли критика со стороны Кадырова напрямую повлияет на карьеру Колокольцева и Бастрыкина. Стороны найдут способ решить публичный конфликт непубличным способом, указал главный научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

"Все стороны заинтересованы вывести скандал из публичной плоскости как можно скорее", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".