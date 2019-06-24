«Грузинская мечта» заявила о выполнении второго требования протестующих

24 июня 2019, 15:02

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. Главным требованием участников протеста является отставка главы МВД Георгия Гахарии, заявила лидер партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария.

Как сообщал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня, после того как часть депутатов выразила недовольство тем, что на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента Грузии, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Трое участников акции сегодня объявили голодовку, а Главная прокуратура Грузии заявила о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий при разгоне митинга у здания парламента.

Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после того как силовики разогнали первую акцию протеста 21 июня. Вечером 22 июня участники протестов озвучили еще три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

Следующие парламентские выборы в Грузии пройдут при пропорциональной избирательной системе и при отсутствии избирательного барьера, заявил сегодня лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Бидзина Иванишвили по итогам заседания большинства в центральном офисе партии. "Наша политическая команда готова по завершении парламентской сессионной недели начать широкие консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями. Со всеми, кто готов к безоговорочному уважению Конституции и закона, вести активную политическую работу", - перевел слова Иванишвили корреспондент «Кавказского узла».

По словам Иванишвили, первостепенной причиной этого решения правящей партии стало "желание и готовность общества, в особенности молодежи, активно включится в управление страной, и взять на себя ответственность". "С этим настроем общества согласуется и желание нашей политической команды: добровольно отказаться от того стартового преимущества, которое естественно есть у «Грузинской мечты» в условиях смешанной избирательной системы», - заявил Иванишвили в эфире грузинской телекомпании "Общественный вещатель".

Инициативу «Грузинской мечты» поддержал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. «Председатель партии Бидзина Иванишвили озвучил беспрецедентное решение. У нас были обсуждения по этому вопросу, и команда полностью поддерживает это решение», - заявил премьер-министр в эфире грузинской телекомпании «Рустави2», слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По пропорционально-мажоритарной системе депутатов избирают по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние на сегодняшний день выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей мажоритарной избирательной системе вопреки протестам оппозиции, которая в феврале начала сбор подписей под требованием перехода к пропорциональной системе. 13 июня прошло первое заседание рабочей группы по реформе избирательного законодательства, которое покинула парламентская оппозиция, обвинив власти в попытке утопить реформу в обсуждении второстепенных вопросов.

На вопросы журналистов уйдет ли в отставку министр МВД Георгий Гахария, ответ на брифинге правящей партии Грузии получен не был, передает телекомпания. Председатель комитета по правовым парламента вопросам Андри Оханашвили заявил, что Георгий Гахария спас страну от дестабилизации. «Георгий Гахария, будучи министром, смог противостоять попытке дестабилизации. Это правильная позиция», - перевел слова Оханашвили корреспондент «Кавказского узла».

Инициатива «Грузинской мечты» о смене избирательной системы говорит о победе протестующего четыре дня общества, считает лидер партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария. Однако, по ее словам, главным требованием участников протеста является отставка главы МВД Георгия Гахария. «Требование об отставке министра МВД Гахарии и главы службы безопасности Вахтанга Гомелаури должно остаться. Также важно проанализировать решение о переходе на пропорциональные выборы», - заявила Хоштария в эфире грузинской телекомпании.

Напомним, что 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс с этого же дня ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, и посетовали на ухудшение отношений между странами. Более 700 российских туристов обратились за два дня в Роспотребнадзор, чтобы узнать как вернуть деньги за путевки и билеты.