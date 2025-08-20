×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
12:46, 20 августа 2025

Югоосетинские силовики обвинили гражданина Грузии в нарушении границы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Грузии был задержан близ сила Арцев. Официальный Тбилиси заявил, что задержание было незаконным.

Как писал "Кавказский узел", в июне были освобождены братья Тариэл и Леонид Тенадзе, задержанные силовиками близ линии разграничения с Южной Осетией в марте. 

Народный защитник Грузии 7 июня обнародовал доклад о ситуации на территории Абхазии и Южной Осетии. По данным омбудсмена, за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. Как правило, задержанным вменяется незаконный переход государственной границы. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находилось минимум 14 человек, которые, по данным офиса омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Сотрудники Арцевского отдела внутренних дел задержали гражданина Грузии, который пересек границу Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии, 33-летний гражданин Грузии был задержан вечером 17 августа во время патрулирования территории села Арцев. Затем он был передан представителям КГБ Южной Осетии, сообщило ИА «Рес».

По версии Службы государственной безопасности Грузии, силовики «незаконно задержали гражданина Грузии вблизи села Квеши Горийского муниципалитета».

«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки», — заявлено в сообщении, опубликованном на странице СГБ в Facebook.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

рузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

