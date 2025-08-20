Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи начали проверку по поводу публикации видео избиении человека сотрудниками силового ведомства.

Как писал "Кавказский узел", ранее блогер из Ингушетии Руслан Долгиев сообщил, что был задержан более чем на сутки, после того как сотрудник полиции на КПП в Северной Осетии применил силу. Миннац Ингушетии заявил, что Долгиев был отпущен сразу после составления протокола. Пользователи соцсети призвали ведомство разобраться в ситуации.

Управление Следственного комитета по Ростовской области начало доследственную проверку после публикации видео, на котором сотрудники правоохранительных органов избивают мужчину в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ведомства. В СК уточнили, что проверку организована после публикации записи, снятой на улице Береговой.

Видео, в частности, опубликовано телеграм-каналом Baza, который уточняет, что инцидент произошел 17 августа. На ролике зафиксировано, как человек в форме Росгвардии брызгает газом из баллончика в лицо спорившего с ним мужчины, а затем избивает его кулаками и ногами. Позднее к избиению присоединяются еще два силовика, один из которых держит мужчину, а двое других пинают его. В итоге избиваемый с заведенными за спину руками лежит на земле, а один из силовиков наносит удары дубинкой.

Также на видео попали попытки прохожих поговорить с силовиками и присутствие сотрудника МВД, который не вмешивался в ситуацию. Всего на записи зафиксированы четыре человека в форме Росгвардии. Отметим, что к 14.30 мск видео набрало 234 тысячи просмотров.

По информации телеграм-канала «Информбюро», эти силовики приехали на вызов в караоке-клуб «Б29» из-за того, что на одного из его посетителей напали. Baza называет избитого мужчину участником массовой драки, произошедшей в клубе.