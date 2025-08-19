×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
02:53, 19 августа 2025

Гражданин России обвинен в попытке дать взятку грузинскому пограничнику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданину России, который пытался дать взятку пограничнику за разрешение пересечь границу.

Гражданин России обвинен в попытке дать взятку грузинскому пограничнику за разрешение пересечь границу.

По данным прокуратуры, мужчина 1986 года рождения, на пункте пропуска "Дариали" предложил пограничнику 100 долларов за въезд в Грузию на автомобиле, его задержали на месте, пишут 18 августа "Новости-Грузия".

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК Грузии (дача взятки с целью совершения незаконных действий), ему грозит тюремный срок от четырех до семи лет. Кроме того, ведется следствие по статье 362 УК Грузии (изготовление, сбыт или использование поддельных документов).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года пятеро сотрудников полиции из Северной Осетии были отстранены от службы по подозрению в получении взяток за возможность проехать к границе с Грузией в обход автомобильной очереди.

Автор: "Кавказский узел"

