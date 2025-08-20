Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Звиада Ратиани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента на 266-й день непрерывных протестов и потребовали освободить Звиада Ратиани.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протестующие анонсировали новые акции протеста на 20 и 21 августа. В четверг, 21 августа, на площади Республики запланирована акция в поддержку независимых онлайн-изданий под лозунгом: "Свет не должен погаснуть", ее участники пройдут шествием до здания парламента.

Участники проевропейских акций в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии на 266-й день непрерывных протестов. Требования граждан к правительству остаются неизменными: назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, сообщает Publika.

Участники митинга также потребовали освободить Звиада Ратиани, выстроившись в цепь солидарности на площади Свободы. В руках протестующие держали плакаты "Коцы, Звиад смеется над вами, и мы смеемся!", "Коцы, мы не боимся!". Позже митингующие направились к зданию парламента. Они заявили, что Звиад Ратиани — узник совести, информирует телеканал tvpirveli.

Организатором сегодняшней акции выступило движение Talga по инициативе другой узницы совести, учительницы и гражданской активистки Нино Даташвили. К акции на Площади Свободы присоединился марш от Общественного вещателя, - передает Tbilisi life.

Звиад Ратиани участвует в акциях протеста у парламента с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

Ранее "Кавказский узел" писал, что тбилисский городской суд оставил в заключении поэта Звиада Ратиани, обвиняемого в нападении на полицейского. Судья Лела Каличенко не удовлетворила ходатайство защиты о залоге в размере 10 000 лари, удовлетворив ходатайство стороны обвинения и оставила обвиняемого под стражей.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.