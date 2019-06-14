Оппозиция Грузии бойкотировала комиссию по реформе законов о выборах

14 июня 2019, 06:44

Первое заседание рабочей группы по реформе избирательного законодательства покинула парламентская оппозиция. Представители ЕНД и "Европейской Грузии" заявили, что власти пытаются утопить реформу в обсуждении второстепенных вопросов. От участия в рабочей группе отказалась также Лейбористская партия.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционная партия "Европейская Грузия" в декабре 2018 года внесла предложение о смене избирательной системы в связи с необходимостью проведения внеочередных парламентских выборов. Политологи сочли это предложение ударом по "Грузинской мечте". 28 февраля свыше 20 оппозиционных партий начали сбор подписей под требованием полностью отказаться от смешанной пропорционально-мажоритарной системы в пользу пропорциональной. Эта инициатива будет остановлена в парламенте, где она не наберет необходимой поддержки, заявили в "Грузинской мечте".

Над реформой избирательного законодательства Грузии начала работать рабочая группа, первая встреча которой прошла 13 июня в парламенте. На встрече при участии представителей политических партий, государственных ведомств, международных и неправительственных организаций рассмотрели рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, возглавляющий рабочую группу, заверил, что все рекомендации будут учтены и произойдет согласование позиций по принципиальным вопросам.

"БДИПЧ ОБСЕ представило 27 рекомендаций, и наш рабочий процесс в основном будет проходить по этим рекомендациям. Будет рассмотрен каждый пункт, и я верю, что по всем принципиальным вопросам будут согласованы позиции. Несмотря на большую чувствительность темы, в интересах многих субъектов можно разработать такие регуляции, по которым будут согласованы политические позиции и достигнуто улучшение избирательной среды", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой парламента (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По многим вопросам можно достичь политического соглашения, среди них - финансирование партий, прозрачность этого финансирования, распределение бесплатного эфирного времени, считает Кобахидзе. Рабочая группа будет принимать предложения от ее участников до 24 июня, после чего разработает законопроект, создание его рабочей версии начнется в первой половине июля.

От участия в рабочей группе, в которую входит семь партий, отказалась оппозиционная Лейбористская партия. Лидер партии Шалва Нателашвили указал, что ее представители примут участие в группе при условиях публичного заявления властей о смене избирательной системы, упразднения Центральной избирательной комиссии, функции которой будет выполнять временная структура, также объявления выборов "обязательным событием".

Первое заседание рабочей группы в знак протеста покинули представители парламентских оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия". Оппозиционеры считают важным и основным обсуждение вопроса смены избирательной системы, а не "второстепенных вопросов", которые планирует рассмотреть правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение".

"В этой группе происходит рассмотрение второстепенных вопросов. Мы не видим смысла становиться частью этих фасадных изменений", - сказала депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Представитель "Европейской Грузии" Леван Тархнишвили пояснил, что власти намерены "искусственно", против воли народа, партий, НПО и международных организаций, сохранить действующую систему, которая дает возможность сохранения власти за счет мажоритарных мандатов.

"Так или иначе, в 2020 году власть изменится, просто переход на пропорциональную систему даст возможность сделать это более демократично", - сказал он в эфире "Рустави 2".

Представители 20 оппозиционных партий, объединенных требованием отмены мажоритарных выборов, представили 13 июня высшему законодательному органу страны собранные подписи сторонников инициативы внесения поправки в Конституцию о смене избирательной системы с действующей пропорционально-мажоритарной на пропорциональную. Оппозиция уже собрала более 300 тысяч подписей, требуя отмены мажоритарной системы, сообщила телекомпания "Рустави 2".

По пропорционально-мажоритарной системе депутатов избирают по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние на сегодняшний день выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей мажоритарной избирательной системе вопреки протестам оппозиции, требующей перехода на пропорциональную систему. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. 15 партий Грузии тогда объединились для разработки поправок в избирательную систему.

"У правительства есть время проявить политическую волю и провести выборы в конкурентной среде", - сказал Бачуки Кардава, председатель Национальной демократической партии Грузии в эфире "Рустави 2".

По мнению оппозиционеров, для создания справедливой избирательной системы необходимо, чтобы страна перешла на пропорциональную избирательную систему.

"В 2020 году мы должны провести честные выборы в нашей стране, если мы хотим сохранить наш стратегический евроатлантический выбор. Это ожидание наших партнеров, и для самых фундаментальных изменений необходимо изменить избирательную систему и осуществить полный переход к пропорциональной избирательной системе", - сказала Тинатин Бокучава, член Единого национального движения в эфире "Рустави 2".

"Смешанная система несправедлива и неадекватно отражает распределение сил в электорате. Два дня назад государственный секретарь США направил грузинским властям очень строгое послание, в том числе о свободных и справедливых выборах", - сказал Александр Барамидзе, член партии "Свободные демократы" в эфире "Рустави 2".

"Когда одна сторона представляет собой целое общество, все политические партии, а другая сторона - Бидзину Иванишвили с его" Грузинской мечтой ", это ясно показывает, что единственная цель Бидзины Иванишвили - сохранить нынешнее правление", - сказала в эфире "Рустави 2" Хатуна Самнидзе, председатель Республиканской партии Грузии.

"Справедливая и равная избирательная среда будет невозможна для выборов 2020 года, если избирательная система не изменится, и мы не перейдем на пропорциональную систему", - сказала 13 июня Елена Нижарадзе, заместитель директора НПО "Международного общества за честные выборы и демократию" в эфире "Рустави 2".

Леван Натрошвили, менеджер программы НПО Transparency International Georgia, также считает, что справедливой избирательной системой является пропорциональная система.

"Мы приветствуем переход к пропорциональной избирательной системе и с нетерпением ждем 2020 года, а не 2024 года. Изменение правила составов избирательных комиссий очень важно, по нашему мнению, и ряд нормативных актов также требует фундаментальных изменений в плане финансирования политических партий", - заявил Леван Натрошвили в эфире "Рустави 2".

Сбор подписей продолжается, и представители оппозиционеры говорят, что планируют собрать миллионы подписей. Парламент должен теперь установить подлинность подписей. Затем на сессии будет создана специальная комиссия, которая будет представлена законодательному органу.

"Очень важно, что за достаточный срок до выборов начинается работа над избирательным законодательством", - заявила 13 июня председатель ЦИК Тамар Жвания.

По её словам, этот процесс примечателен тем, что нужно подумать над рекомендациями, которые были отражены в нескольких последних отчетах. "Считаю, что это важные рекомендации и действительно есть возможность для улучшения. Я ожидаю, что в рамках рабочей группы будут обсуждаться очень важные вопросы. Избирательная администрация, в свою очередь, будет выполнять роль эксперта. У нас также будут рекомендации по процедурным и техническим вопросам", - заявила Тамар Жвания в эфире "Общественного вещателя".