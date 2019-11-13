Активисты потребовали реформы избирательной системы Грузии

13 ноября 2019, 08:31

Парламент Грузии отклонил законопроект оппозиции о проведении выборов по пропорциональной системе. Голосование по конкурирующему проекту партии "Грузинская мечта" было перенесено из-за того, что против реформы выступили многие мажоритарные депутаты. Активисты на акции у здания парламента потребовали от властей выполнения обещания об изменении избирательной системы.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в конституцию, предусматривающих переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году и отмену избирательного барьера. Представители оппозиции высказали различные оценки по поводу инициативы, "Единое национальное движение" их в целом поддержало. 17 июля стало известно, что в парламент представлены два проекта изменений в избирательном законодательстве. Один из них подготовили оппозиционеры, выступив за всенародное обсуждение обоих вариантов. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе 6 августа представил проект изменений в избирательное законодательство. Обе инициативы были зарегистрированы в парламенте 2 сентября.

Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".

Парламент Грузии 12 ноября не поддержал законопроект оппозиции, предусматривающий проведение выборов в парламент исключительно по пропорциональной системе уже в 2020 году. За эти поправки проголосовали только 32 депутата, а еще 55 высказались против, сообщило 12 ноября "Новости-Грузия".

Главное различие проектов власти и оппозиции в том, что правящая партия предлагает провести выборы с нулевым барьером и запрещает объединяться партиям в политические блоки для участия в выборах. Законопроект оппозиции предусматривает прохождение в парламент только тех партий и блоков, которые набрали более трех процентов голосов избирателей.

Лидер партии "Новые правые" Мамука Кацитадзе, представивший поправки парламенту, после обсуждений заявил о готовности оппозиции пойти на компромисс властям, предложив объединить два проекта изменений в избирательное законодательство. Оппозиция согласилась на выборы при нулевом барьере, но при участии блоков.

"Блоки необходимы для сотрудничества и консолидации. И если кто-то боится, что все окажутся под одним зонтом, могу сказать, что те, кто хочет, все равно окажутся, а остальным вы фактически запрещаете сотрудничество", - цитирует Кацитадзе издание.

Представители правящая партии "Грузинская мечта" настаивали на том, что участие политических блоков в выборах неприемлемо, называя главной причиной вопрос финансирования.

"Институт блоков используют фиктивные партии, чтобы получить дополнительное финансирование. Около 10 миллионов лари в прошлом году получили фиктивные партии, и эти деньги были растрачены впустую", - цитирует депутата правящей партии, бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе издание.

После отклонения предложений оппозиции в парламенте началось обсуждение проекта, предложенного правящей партией, о проведении парламентских выборов уже в 2020 году исключительно по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере. Однако голосование по этим поправкам было отложено на 13 ноября из-за того, что против реформы выступили многие мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", сообщило 12 ноября "Спутник Грузия".

Они начали делать заявления о том, что отсутствие мажоритариев навредит стране, объясняя это слабостью местных властей и вероятностью дестабилизации политической ситуации.

В Тбилиси на проспекте Руставели возле здания парламента вечером 12 ноября началась акция протеста под лозунгом "Не смей". Ее участники потребовали от власти выполнить обещание, данное после июньских массовых акций протеста, и отменить мажоритарную систему избрания депутатов уже на выборах в 2020 году, сообщил 12 ноября на своем сайте грузинский "Первый канал".

Участники акции пришли к парламенту с плакатами "Не смейте отклонять закон", "Выполните обещание" и другими, информировало 12 ноября агентство "ИнтерпрессНьюс".

Организаторы акции, активисты движения "Позор", полагают, что из парламентских слушаний стало ясно, что проведение выборов в 2020 году по пропорциональной системе находится в опасности. Пропорциональные выборы являются волей народа, а не отдельных депутатов, считают они.

"Правящая элита "Грузинской мечты" еще раз показала, что она не намерена легко принять систему пропорциональных выборов. Мы сегодня здесь для того, чтобы еще раз напомнить власти, что это стыдно, что мы не склоним голову, не смиримся с тем, что они делают сегодня в парламенте, и что, главное, продолжим каждый день, пока не получим пропорциональные выборы в том виде, в каком они пообещали", - цитирует одного из организаторов акции Нодара Рухадзе агентство. Активисты планируют продолжить свой митинг 13 ноября, одновременно с возобновлением пленарного заседания парламента.