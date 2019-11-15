Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи

15 ноября 2019, 17:41

Около пяти тысяч человек участвуют в акции протеста против срыва конституционных изменений в Грузии, сообщили организаторы. Активисты констатировали рост интереса молодежи к этим протестам.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября активисты оппозиционных движений собрались на стихийную акцию протеста в Тбилиси после провала голосования за проект смены избирательной системы. Участники акции поставили палатки и остались в них на ночь. 15 ноября протестующие перекрыли проспект Руставели и сообщили о планах продолжать акцию до выполнения всех требований. Оппозиция анонсировала проведение консультаций по вопросу смены избирательной системы в Грузии.

14 ноября большинство депутатов от правящей партии Грузии проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. В связи с этим восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили переложил ответственность за срыв проекта на оппозицию.

Протестующие рассказали о причинах участия в акциях

По оценке организаторов акции на проспекте Руставели в Тбилиси, на протест пришли не менее пяти тысяч человек. «От ступеней парламента (Грузии) до противоположной стороны проспекта (Руставели) как минимум 70 метров, сам парламент – более 70 метров. Вся площадь заполнена. Как минимум один человек на квадратном метре – вот и получается около пяти тысяч человек», - заявили корреспонденту «Кавказского узла» представители общественного движения «Инициатива новых лидеров», выступившего одним из организаторов протеста.

Среди своих требований митингующие отметили смену смешанной избирательной системы на пропорциональную, назначение временного правительства народного доверия, отставку Георгия Гахарии с поста премьер-министра и проведение внеочередных выборов, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Представители оппозиционных партий выдвинули властям Грузии несколько требований, которые поступили на почту корреспонденту "Кавказского узла" от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Оппозиция призвала незамедлительно отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство и переформировать Центризбирком страны.

Митинг становится фактически бессрочным, сообщил один их активистов акции протеста Давид Небиеридзе. Срыв принятия изменений в Конституцию Грузии, касающихся смены избирательной системы, связан с тем, что правящая партия страны боится поражения на выборах, заявил корреспонденту «Кавказского узла» Небиеридзе.

По его словам, бывший спикер парламента, член «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ранее озвучил намерение правящей партии набрать на выборах 60% голосов. Однако, как отметил Небеиридзе, представители оппозиции сообщают, что партия власти получит гораздо меньше голосов. Тем не менее, по мнению Небеирдзе, даже если останется прежняя система выборов, правящая партия проиграет выборы.

За год до парламентских выборов 2020 года свой прогноз победы и распределения голосов дал исполнительный секретарь "Грузинской мечты", бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе."Я думаю, реальная картина после выборов будет примерно следующей: 60% у "Грузинской мечты", 20% - у "Единого национального движения" вместе с "Европейской Грузией" и 20% - у остальной оппозиции. Это реальный результат, которого может достичь "Грузинская мечта", - процитировал 15 октября Кобахидзе «Спутник-Грузия».

Решение Бидзины Иванишивли (лидер правящей партии в Грузии. - Прим. "Кавказского узла") рассчитаны на краткосрочный результат, однако могут привести к неожиданным последствиям, прокомментировал срыв конституционных изменений в Грузии участник акции в Тбилиси, профессор государственного института им. Ильи Гия Нодия. «Они просчитали, что могут выиграть выборы... Но тем самым создан кризис доверия. И кризис настолько серьезен, что он может вызвать любые непредсказуемые последствия. Это крайне рискованный шаг», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Нодия.

По его словам, после провала голосования за проект смены избирательной системы «никто больше не поверит «Грузинской мечте», и она может потерпеть поражение на выборах», считает профессор.

Участники акции указали на рост интереса молодежи к протестам

Большинство присутствующих - это молодежь до 35 лет, сообщили многие участники акции корреспонденту «Кавказского узла», побывавшему на месте событий в ночь на 15 ноября. «Это их будущее […] речь идет о том, как они проживут 20-30 лет своей активной жизни», - рассказала, в частности, жительница Тбилиси Цира.

«Мы люди вышли потому, что считаем, что нас обманули. Правящая партия намерена украсть наше будущее. И естественно, что мы решили выйти на защиту свой страны», - заявил 20-тилетний студент Бека.

«Молодые вышли бороться, потому что столкнулись с реальностью», - заявил преподаватель истории Давид.

20-летняя Нино Церцвадзе заявила, что молодежь Грузии интересует, что происходит в стране. «Многие озвучивают мысль, что нам не интересна политика, но это не так», - считает Церцвадзе.

Повышенную активность молодежи Грузии, проявившуюся за последнее время, отметил и участник акции Цотн Гамсахурдия. «Я бы не сказал, что у (молодежи) есть опыт, но много чего строится на эмоциях, нет последовательности, нет опыта протеста. Но есть конкретное желания и разочарованность, которое царит в Грузии после 2012 года. Когда «Единое национальное движение» было отстранено от власти мы ожидали, что получим лучшую систему правления, более демократическую», - рассказал Гамсахурдия.

«Eдиное национальное движение" (ЕНД) - оппозиционная партия в Грузии, до 2012 года находившаяся у власти. Идеология партии - право-центристская. Основатель партии - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Председатель – Григол Вашадзе, говорится в справке «Единое национальное движение (Грузия)», подготовленной «Кавказским узлом».

Напомним, что Требование изменить избирательную систему выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".