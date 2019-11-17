Участники митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства

17 ноября 2019, 16:03

Сторонники оппозиции собрались сегодня в центре Тбилиси на митинг с требованием отправить правительство в отставку и провести внеочередные парламентские выборы.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября сторонники оппозиции собрались на стихийную акцию протеста в Тбилиси после провала голосования за проект смены избирательной системы. Участники акции поставили палатки и остались в них на ночь. 15 ноября протестующие перекрыли проспект Руставели и пригрозили продолжать акцию до выполнения всех требований. В акции протеста приняли участие около 5000 человек.

Митингующие требуют сменить смешанную избирательную систему на пропорциональную, назначить временное "правительство народного доверия", провести внеочередные выборы в парламент и отправить в отставку премьер-министра Георгия Гахарию.

Перед зданием парламента в центре Тбилиси сегодня началась крупная акция протеста с требованиями отставки правительства и проведения внеочередных выборов в парламент. Площадь перед зданием парламента и прилегающая территория полностью заняты протестующими. В акции протеста принимают участие представители оппозиционных партий и общественных движений, передал со ссылкой на эфир телекомпании "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Перед началом акции протеста к зданию парламента по проспекту Руставели устроили шествие представители и сторонники партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия", а также общественного движения "Лело".

Провал парламентского голосования за конституционную поправку о смене избирательной системы связан с желанием лидера правящей партии Бидзины Иванишвили сохранить власть, заявила лидер партии "Объединенное демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

14 ноября большинство депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали за проект конституционального изменения о смене избирательной системы, однако их голосов не хватило для принятия инициативы. В связи с этим восемь депутатов покинули "Грузинскую мечту", а неправительственные организации указали партии на назревший кризис в стране. Бидзина Иванишвили переложил ответственность за срыв проекта на оппозицию.

"Всех пришедших на акцию людей объединила несправедливость. Нас обманули – обещали и не выполнили. Мы не требуем сверх того, что нам обещали", – сказала Бурджанадзе.

Она пояснила, что "Грузинская мечта" летом откликнулась на требование участников акции протеста о смене избирательной системы, после чего акции протеста были прекращены.

Требование изменить избирательную систему выдвинули в июне участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".