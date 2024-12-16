Насилие над демонстрантами в Грузии обеспокоило Amnesty International

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Власти Грузии санкционировали нарушение прав человека в стране, говорится в отчете Amnesty International. Правозащитники призвали прекратить насилие, освободить задержанных и провести тщательное расследование случаев нападений и избиений.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. 15 декабря в Тбилиси прошло несколько акций, участники которых потребовали вернуть Грузию на путь евроинтеграции. В частности, представители сферы искусств, переселенцы из Абхазии и наблюдатели на парламентских выборах провели по улицам города три шествия. Сегодня утром демонстранты провели шествие по улицам Тбилиси с требованием освободить всех арестованных активистов.

Более 300 задержанных участников протестов подверглись жестокому обращению со стороны силовиков. Более 80 человек были доставлены в больницу с серьезными травмами, в том числе переломами лицевых и других костей, а также травмами головы. говорится в докладе Amnesty International, опубликованном на сайте правозащитной организации.

В докладе рассказывается о том, как силовики подавляли протесты, используя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Говорится об обысках в домах и офисах и арестах протестующих. По данным правозащитников, задержаны более 460 человек, в том числе 430 по административным и 30 уголовным делам. Более 160 человек были оштрафованы и приговорены к административному наказанию. Масштабы репрессий указывают на то, что силовики действуют в соответствии с санкционированными правительством директивами. Суды по большей части игнорируют растущее количество доказательств пыток и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство, отмечают правозащитники.

Amnesty International глубоко обеспокоена эскалацией протестов в Грузии и призвала международное сообщество проявить солидарность с протестующими. К власти звучит призыв немедленно прекратить насилие со стороны силовиков и неизвестных групп, защищать и обеспечивать уважение прав человека в стране, включая право на свободу выражения мнений, мирные собрания и ассоциации. Власти должны расследовать незаконное применение силы, пытки и другие виды жестокого обращения, говорится в докладе.

Напомним, чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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