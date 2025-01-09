Зурабишвили подтвердила свой отказ покидать пост президента

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Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, а также посетит инаугурацию Дональда Трампа.

Как писал "Кавказский узел", четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Саломе Зурабишвили остается легитимным президентом Грузии до перевыборов.

Михаил Кавелашвили 29 декабря 2024 года вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить с поста президента Грузии после инаугурации президента страны Михаила Кавелашвили. Она продолжит выполнять функции главы государства, заявила Саломе Зурабишвили на сегодняшней пресс-конференции, указав, что в стране де-факто президент и де-факто правительство .

Зурабишвили выразила уверенность, что в стране будут назначены новые выборы, в противном случае, Грузия окажется в международной изоляции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Правящая партия рухнет – это ее неизбежное будущее, если она не образумится сейчас и не назначит выборы. Нет сомнений, что эти выборы будут назначены", - привело слова Зурабишвили агентство "Новости Грузии".

По ее словам, оппозиция «готова к обеим альтернативам». При этом Зурабишвили считает, что сценарий распада "Грузинской мечты" «гораздо сложнее и труднее для страны».«Эта борьба продолжается. Ее главная составляющая – это люди, стоящие на улице, и я буду с ними, сколько смогу», — приводятся ее слова в публикации.

Зурабишвили сообщила, что она будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа по приглашению председателя Хельсинкской комиссии, конгрессмена Джо Уилсона.

"У нас есть возможность выйти из изоляции. У меня есть роль, и я эту роль полностью выполняю. У меня практически ежедневные контакты с нашими зарубежными партнерами. Я подтверждаю, что буду присутствовать на инаугурации президента Трампа, буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Есть различные варианты приглашения на инаугурацию, за это никто не платит деньги. Если бы это было так, то у других, многих гораздо больше ресурсов, чем у меня, чтобы оплатить такие расходы. Оставим эти шутки в стороне. Главное, что я еду и буду проводить встречи на высоком уровне. Мы продолжаем отношения с нашими партнерами", - процитировало ее "Интерпрессньюс".

Зурабишвили также сообщила, что после возвращения из Америки намерена посещать регионы Грузии. Моя личная борьба продолжается и будет продолжаться до конца, потому что я президент этой страны. На мне очень большая ответственность, вместе с вами вывести эту страну на путь мира, которого невозможно достичь без демократии, свободы и ее курса», - заявила Зурабишвили.

Пятый президент также раскритиковала государственное телевидение за то, что оно показывает гражданам «ложную картину». "Практически в каждой передаче мы видим, как искажается реальность", - процитировало ее JamNews.

Зурабишвили раскритиковала судебную систему, отметив, что она «долгое время не была примером того, каким должен быть настоящий суд в демократической стране».

«Мы это очень наглядно увидели во время выборов, когда, за исключением одного, все суды поддержали позицию ЦИК. Все уровни судебной системы отняты у народа, и в этой стране невозможно добиться справедливости, что фактически является крахом демократической системы", - говорится в публикации.

28 ноября 20224 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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