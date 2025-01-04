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05:40, 4 января 2025

Четвертый президент Грузии поддержал Саломе Зурабишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми, исполнив государственный гимн. Саломе Зурабишвили остается легитимным президентом Грузии до перевыборов, заявил ее предшественник, четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси встретили Новый год за праздничными столами, которые они установили перед зданием парламента. На 35-й день протестов против приостановки евроинтеграции участники акции протеста собрались вечером у парламента Грузии и заблокировали движение по проспекту Руставели. На 36-й день протестов, 2 января, протестующие вышли на акции в Тбилиси и Батуми. 

Вечером 3 января, на 37-й день непрерывных протестов, демонстранты в Тбилиси начали акцию с исполнения государственного гимна Грузии. Движение на проспекте Руставели были перекрыто, участники акции принесли с собой баннеры со своими требованиями. Основные требования остаются неизменными: назначение новых выборов и освобождение задержанных во время протестов.

Около церкви Кашвети на Руставели протестующие исполняли грузинское многоголосье, им подпевала знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе, рассказала корреспонденту “Кавказского узла”, профессор университета Альте Теона Акубардия.  

Мэрия Тбилиси 3 января сообщила о планах начать ремонтные работы на проспекте Руставели. Тендер уже объявлен и будет проведен 14 января. По решению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, реабилитация должна быть проведена поэтапно практически на всем проспекте. Оппозиционеры уверены, что власти инициируют эти работы с целью остановить протесты.

В Батуми сторонники евроинтеграции также вышли на очередной митинг у Конституционного суда и Дома правительства Аджарии. Люди требуют новых выборов и освобождения политзаключенных. “Все наши партнеры не признают это правительство, неофициальный правитель этой страны (Бидзина) Иванишвили и его министры попали под санкции. В конце концов с таким настроем мы свергнем этот безобразный режим”, - заявила корреспонденту “Кавказского узла” одна из участниц акции в Батуми.

Михаил Кавелашвили 29 декабря вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Саломе Зурабишвили - президент, который будет исполнять обязанности до тех пор, пока в Грузии не пройдут перевыборы и не будет сформировано конституционное правительство, заявил в эфире телеканала "Пирвели" четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили.

Он назвал нелегитимной группу, которая управляет процессами в Грузии сейчас. «Формирование правительства осуществляется через парламент, это распространяется на всех. Если мы говорим, что парламент сформирован нелегитимно, представленные им ветви также не могут быть легитимными, это естественная логика демократии. Все ветви власти не являются легитимными, поэтому я буду называть Саломе Зурабишвили президентом Грузии, продолжающим свои полномочия. Я не буду ссылаться на человека, который был назван в результате этого фарса президентом на сегодняшний день", - заявил Маргвелашвили. 

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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