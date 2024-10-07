"Грузинская мечта" вновь начала процедуру импичмента Зурабишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в зарубежных поездках без согласования с правительством. По аналогичному поводу партия пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года, но не смогла набрать достаточного числа голосов депутатов из-за бойкота оппозицией голосования в парламенте.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Партия обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа 2023 года провела встречи с европейскими лидерами без согласия правительства Грузии. Оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента в парламенте, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимых 100 голосов. В итоге 18 октября 2023 года импичмент был провален, так как за него проголосовали лишь 86 депутатов.

"Грузинская мечта" во второй раз начала процедуру импичмента Саломе Зурабишвили, сообщил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он уточнил, что партия подаст иск в Конституционный суд. Причина та же самая – зарубежные поездки Зурабишвили без согласования с правительством, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Папуашвили уточнил, что "Грузинская мечта" планирует подать иск до выборов в парламент, до которых остается несколько недель. На голосование в парламент вопрос будет вынесен на одно из первых заседаний после выборов.

Спикер парламента Грузии отметил, что вторая попытка импичмента Зурабишвили носит символический характер, чтобы она вошла в историю не просто как бывший президент, а как "отстраненный президент".

Напомним, 16 октября 2023 года шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента.

"Грузинская мечта" неоднократно обвиняла Зурабишвили в продвижении западных нарративов, в свою очередь Зурабишвили обвиняет партию в продвижении нарративов Кремля. В мае 2023 года противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, отметили грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.