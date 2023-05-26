Президент Грузии в день независимости раскритиковала пророссийский курс правительства

26 мая 2023, 23:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая президент России Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. 19 мая самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Внуково и в тот же день приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Этот рейс стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Прибытие лайнера было встречено акцией протеста в аэропорту.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений перешла на резкую критику правительства."Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан, — сказала Зурабишвили. Она отметила, что правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в европейскую семью, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

В частности, он отметила, что "Грузинская мечта" нацелена на сближение с Россией."Наша внешняя политика стала непонятной… Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции. Куда исчезли слова "Европа – наш цивилизационный выбор"? Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов (с Россией). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?", - заявила президент.

Она отметила, что отношения с Россией не будут продуктивными для Грузии. "Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории”, - подчеркнула Зурабишвили.

Она обратилась к семьям Георгия Анцухелидзе и Гиги Отхозории. "Я, главнокомандующий этой страны, приношу извинения за оскорбление, которое касается не только для вас, но и является оскорблением для всей страны", - привело ее слова агентство "Грузия Online".

Анцухелидзе служил в 41-м батальоне 4-й бригады Вазиани. С 9 августа 2008 года он в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. 12 декабря 2008 года, экспертиза ДНК идентифицировала тело Анцухелидзе. Его похоронили на братском кладбище Мухатгверди. В январе 2009 года в Интернете распространились два видеоролика, в которых явно видно, как избивают и пытают осетинские и российские военные грузинского солдата. Семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия. Семья Анцухелидзе обратилась в ЕСПЧ. 19 мая 2016 года в селе Хурча был убит житель Гальского района Абхазии Гига Отхозория. С огнестрельными ранениями он был доставлен в зугдидский госпиталь, где и скончался. МИД Грузии возложил ответственность за произошедшее на Россию, Москва отвергла причастность российских пограничников к расстрелу Отхозории.

Во время выступления президента, обращавшегося к стране в прямом эфире с площади Свободы, раздались крики протеста со стороны присутствующих. На мероприятии присутствовали только официально приглашенные лица, говорится в публикации.

Силовики задержали одного человека на проспекте Руставели в Тбилиси за неповиновение полиции. Это произошло в тот момент, когда участники марша в поддержку евроинтеграции Грузии, держа в руках флаги Грузии и Евросоюза, попытались перейти с главного проспекта на площадь Свободы, где проходило официальное мероприятие, сообщила "Нетгазети".

В праздничном оформлении Тбилиси ко Дню независимости Грузии в этом году отсутствуют флаги Евросоюза, которые использовались еще год назад. Правящая партия «Грузинская мечта» продолжает политику сближения с Россией и отворачивается от Европы, заявили оппозиционные депутаты.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Грузии неоднократно критиковали власти своей страны за то, что, по их мнению, они принимают решения, диктуемые им из Кремля. В частности, грузинская оппозиция ранее заявила, что власти России оказывают влияние на руководство Грузии через подконтрольного им олигарха Бидзину Иванишвили, который является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, 15 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, который предполагает формирование специального реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Инициатива вызвала критику оппозиции. Противники этого проекта закона заявили, что он направлен против евроинтеграции.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.