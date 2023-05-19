19 мая 2023, 12:31
В Тбилиси прибыл первый за четыре года авиарейс из Москвы
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Самолет авиакомпании "Азимут" вылетел сегодня из Внуково и приземлился в 12.17 мск в международном аэропорту Тбилиси. Это рейс стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Прибытие лайнера встречено акцией протеста в аэропорту.
Как писал "Кавказский узел", 15 мая грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая. Разрешения на полеты по маршруту Москва – Тбилиси – Москва запросили пять авиакомпаний, в том числе грузинская авиакомпания Georgian Airways.
В Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Ее участники заявили, что из-за этого под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Сотрудники Georgian Airways обвинили протестующих против авиасообщения с Россией в травле.
Самолет российской авиакомпании "Азимут" вылетел сегодня 09.07 мск из московского аэропорта Внуково. Это первый за последние четыре года прямой рейс между Россией и Грузией.
Самолет прибыл в международный аэропорт Тбилиси в 13.17 по местному времени (12.17 мск), указано на сайте аэропорта.
Грузинский телеканал "Формула" ведет на своем сайте прямой эфир из аэропорта Тбилиси, куда прибыл самолет из Москвы. На месте наблюдается скопление людей, они держат в руках транспаранты с зачеркнутыми символами России, а также выкрикивают фразы. Судя по кадрам, в акции принимают участие более ста человек. На место акции стянуты силовики.
"Возобновление прямых рейсов выглядит как награда от Путина"
Указы президента России Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией и возобновлении с ней прямого авиасообщения выглядят как награда правительству этой страны. После начала проведения российскими войсками спецоперации на Украине Грузия не ввела санкций в отношении России, а также заявила, что не будет их вводить, отметило 10 мая издание Bell.
Власти Грузии оказывают ограниченную поддержку Украине, а также время от времени отказывают российским активистам и журналистам во въезде в страну. С момента начала спецоперации на Украине число депозитов в банках Грузии, открытых гражданами России, выросло более чем вчетверо – до одного миллиарда долларов. При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции против России стали бы санкциями против Грузии, отметило издание.
Среди жителей России очевиден спрос на отдых в Грузии – количество запросов на билеты в эту страну выросло в пять-семь раз. При этом ежегодные потери Грузии от отсутствия авиасообщения с Россией оцениваются примерно в сто миллионов долларов в год, сказано в публикации.
Напомним, запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.
Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось также в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Полеты были возобновлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.
В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.
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Автор: "Кавказский узел"