Сотрудники Georgian Airways обвинили протестующих против авиасообщения с Россией в травле

17 мая 2023, 01:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Две акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией прошли в Грузии. Авиакомпания Georgian Airways, которая сообщила о начале продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой, распространила заявление, в котором сообщила об угрозах сотрудникам и развернутой грязной кампании.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Ее участники заявили, что из-за этого под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

15 мая Грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. Разрешения полетов запросила также российская компания Red Wings. По данным агентства, первый рейс "Азимута" Москва – Тбилиси - Москва запланирован на 17 мая и будет осуществляться семь раз в неделю. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая. Разрешения на полеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва запросили пять авиакомпаний, в том числе "Азимут" и грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Две акции против возобновления авиасообщения с Россией прошли в Грузии 16 мая. Партия "Европейская Грузия" провела митинг перед зданием правительственной канцелярии.

Участница акции, директор "Общества просвещения избирателей" Тамар Черголеишвили написала на своей странице в соцсети, что членство в ЕС - "национальная, историческая миссия Грузии", и власти пытаются сделать так, что этот статус страна не получит. "Мы считаем, что этот режим должен идти в Москву коротким путем, с билетом в один конец", - написала она.

Около здания парламента прошла еще одна акция протеста, на которой собрались студенты и активисты. «Правительство Грузии пытается принимать решения против Евросоюза - решения, которые сделают так, что ЕС не даст нам статус кандидата», - приводит слова одного из участников акции Лазаруса Орденадзе "ТВ Формула".

Участники акции затем перешли к офису авиакомпании Georgian Airways и провели акцию там. Они кричали: "Нет российским рейсам", пишет "Грузия-онлайн".

Тем временем авиакомпания Georgian Airways сообщила, что ее сотрудникам поступают угрозы. "В последние дни мы часто слышим оскорбительные заявления в адрес Georgian Airways относительно возобновления полетов в Россию. Против авиакомпании развернута грязная кампания, совершенно незаслуженно «обрушилась на нас» неприемлемыми эпитетами. Самое душераздирающее - это нападение на наши патриотические чувства. Предатели звонят нам, почему вы думаете о том, чтобы сделать полеты в Россию. Для того, чтобы понять автора всех этих безосновательных утверждений, хотелось бы констатировать, что введение или отмена визового режима между государствами, прекращение или восстановление авиасообщения не является прерогативой какой-либо авиакомпании, это решают государства. Мы не политическая организация, поэтому не принимаем политических решений", - говорится в заявлении компании, озаглавленном "Грязные руки прочь от "Грузинских авиалиний"! Открытое письмо сотрудников Georgian Aiways". Оно было опубликовано на странице авиакомпании в Facebook*.

Те, кто угрожает компании, в заявлении названы "провокаторами". "Невооруженным глазом видно, что за этой грязной кампанией стоят управляемые силы, готовые пойти против интересов собственной страны и народа, чтобы оправдать полученные из-за рубежа гранты", - сказано в заявлении компании.

Тем временем Служба иностранных дел Европейской комиссии заявила, что обеспокоена решением властей Грузии возобновить прямые рейсы в Россию. "Мы и наши партнёры не летаем из России, в Россию и над Россией. Важно все это учесть и недавнее решение грузинского правительства мешает Грузии на пути в Евросоюз", - заявило ведомство, добавив, что решение властей Грузии не коррелирует с соглашением об ассоциации ЕС-Грузия.

Запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.

Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось также в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Полеты были возобновлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.