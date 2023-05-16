Протестующие связали полеты в Россию с угрозой для евроинтеграции Грузии

16 мая 2023, 00:58

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Акция против возобновления авиасообщения с Россией прошла в Тбилиси. Ее участники заявили, что под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила 10 мая замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили. 15 мая авиакомпания "Азимут" получила разрешение на рейсы в грузинские аэропорты, начало полетов запланировано на 17 мая. Разрешение полетов запросила также компания Red Wings.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии. Представители грузинской оппозиции на митинге заявили, что страна нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции Грузии.

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошла акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией.

«Восстановление авиасообщения ставит международную репутацию Грузии и страну под угрозу санкций», - заявил в эфире "Мтавари Архи" один из протестующих Каха Цикаришвили.

Активистка Никуша Парулава задается вопросом, чем грузинские власти заслужили такой "подарок" от российских властей.

Организаторы акции заявляют, что Грузия не должна вести политику сближения с Россией, так как это угрожает евроинтеграции страны. Они напомнили, что Евросоюз ввел санкции против России, в том числе в отношении ряда авиакомпаний, и прием самолетов этих авиакомпаний и обслуживание их в грузинских аэропортах угрожает Грузии. «Это означает, что вы больше не сможете летать в европейские страны, потому что грузинский аэропорт также будет под санкциями, а авиакомпании, работающие в Грузии, больше не смогут получать запчасти для авиатехники. Мы не имеем права принимать политику сближения с Россией. Мы обычные граждане, которые хотят, чтобы наши дети жили в Европе, а не в России», - говорится в заявлении организаторов акции.

Тем временем стало известно, что разрешения на полеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва запросили пять авиакомпаний, в том числе "Азимут" и грузинская авиакомпания Georgian Airways. Речь идет о чартерных рейсах, пишет со ссылкой на руководителя Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Тем временем авиакомпания "Азимут" уже открыла продажи на рейсы. Минимальная стоимость билета из Москвы - 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси - 21 052 рублей (280 долларов). Ближайшая дата, на которую можно купить билеты по данным на 00.50 мск сегодня, 16 мая - это 19 мая, следует из данных на сайте авиакомпании.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года, после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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