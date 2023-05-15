Российской авиакомпании "Азимут" разрешены рейсы в Грузию

15 мая 2023, 18:40

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Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на рейсы в грузинские аэропорты, полеты начнутся 17 мая, заявили сегодня представители властей Грузии. Разрешения полетов запросила также компания Red Wings.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила 10 мая замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии. Представители грузинской оппозиции на митинге заявили, что страна нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции Грузии.

Грузинское агентство гражданской авиации (GCAA) выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию, заявило сегодня ведомство.

По данным агентства, первый рейс Москва – Тбилиси - Москва запланирован на 17 мая и будет осуществляться с частотой семь дней в неделю. "Авиакомпания "Азимут" запускает рейсы между Грузией и Российской Федерацией. На сегодняшний день авиакомпания "Азимут" не входит в черный (санкционный. – Прим. "Кавказского узла") список ЕС. Разрешение, требуемое Агентством гражданской авиации Грузии для выполнения полетов, было выдано авиакомпании сегодня, 15 мая", - говорится в заявлении GCAA, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам министра экономики Левана Давиташвили, российские авиакомпании хотят летать во все три международных аэропорта Грузии. "Спрос есть как на Тбилисском, Кутаисском, так и на Батумском направлениях, как грузинскими, так и российскими авиакомпаниями", - сказал он в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Российская авиакомпания Red Wings запросила слоты на полеты из Москвы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания запросила слоты (Москва-Тбилиси, Кутаиси, Батуми). При формировании расписания и открытия продаж Red Wings будет ориентироваться на решение российского министерства транспорта", - цитирует сегодня сообщение авиакомпании РИА Новости.

Правительство провело "интенсивную работу" совместно с экспертами Минэкономики и Агентства гражданской авиации "по изучению практик в части полетов с Россией", отметил Давиташвили. "Мы основываемся на самом строгом подходе в мире, используемом странами, которые имеют авиасообщение с Россией", - заявил он.

Правительство Грузии "последовательно как в части интеграции с ЕС, так и в решениях экономической политики", добавил министр. Он подчеркнул, что политические отношения Грузии с Россией не изменились после "Пятидневной войны" 2008 года.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года, после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Такая ситуация у нас с 2008 года, а не с 2019 года. Итак, мы понимаем, что в политической части, в плане дипломатических отношений, мы очень четко бескомпромиссны, потому что оккупация является проблемой в наших отношениях. Что касается коммерческой части – здесь мы последовательны, и мы не раз делали заявления об этом", - сказал Давиташвили, подчеркнув, что «важно восстановить турпотоки с традиционных рынков, к примеру, таких как Российская Федерация, а также Азербайджан».

По его словам, отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы непрактично. «Мы ожидаем эффект порядка 300-400 миллионов долларов в сфере туризма, который можно назвать «эффектом полетов». В 2019 году доход от туризма из РФ составил около миллиарда долларов», - цитирует Давиташвили "Интерпрессньюс".

Леван Давиташвили отметил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. О каких авиаперевозчиках речь, он не уточнил. "Азимут" стал первой авиакомпанией, получившей разрешение на полеты, сообщает сегодня "Коммерсант".

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