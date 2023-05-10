10 мая 2023, 19:23
Власти Грузии назвали условия возобновления рейсов российских компаний
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К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, сообщила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Она добавила, что пока никто из российских авиаперевозчиков не обращался к грузинским властям.
"Кавказский узел" писал, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного сегодня Владимиром Путиным. Другим указом президент России с той же даты отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии.
Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение Путина об отмене виз для граждан Грузии и возобновлении прямого авиасообщения. "Более 1 млн наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам", - сказал Дарчиашвили в среду грузинским журналистам.
Схожую позицию высказала замминистра экономики Мариам Квривишвили. Она заявила, что Россия является одним из направлений, где жители Грузии активно занимаются предпринимательской деятельностью, а прямые рейсы станут помогут им с меньшими расходами вернуться на родину.
"Главный приоритет нашей страны - забота о населении - до миллиона граждан Грузии и членов их семей, которые сегодня проживают в Российской Федерации, должны были вернуться домой через третьи страны, что скажется на их путевых расходах." - отметила замминистра.
При этом Квривишвили подчеркнула, что возможность полетов в страну будет открыта только для авиакомпаний, которые не находятся под санкциями. "Хотим очень четко изложить нашу позицию: никакие авиакомпании и корабли, которые будут подпадать под санкции, не будут работать в Грузии. Что касается не находящихся по санкциями авиакомпаний и воздушных судов, то у них обязательно будет возможность осуществлять прямое авиасообщение в сторону Грузии", - приводятся ее слова на странице ведомства в Facebook*.
Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе связал решения Путина с промедлением в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. "Грузия еще год назад заслуживала получения статуса кандидата, но промедление с этим решением вызвало, в том числе, активизацию Российской Федерации", - привело его слова агентство "Грузия Online".
Он подчеркнул, что сейчас главной заботой должно быть то, чтобы Грузия получила от Евросоюза статус своевременно, без задержек. Вместе с тем Талаквадзе добавил, что Российская Федерация в одностороннем порядке ввела санкции в отношении граждан Грузии и односторонне приняла решение об отмене визового режима. "Радикальная оппозиция выступает с абсолютно вредными и безответственными заявлениями. Они практически требуют от власти ввести санкции против собственных соотечественников", - приводятся его слова в публикации.
Этот шаг России предпринят в то время и в той форме, чтобы помешать получению Грузией статуса кандидата в ЕС, считает лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе. "Восстановление полетов российских авиакомпаний может стать причиной санкций против страны. Об этом неоднократно говорили наши западные партнеры. Этого делать нельзя, это противоречит национальным интересам страны. Для грузин 90-дневный безвизовый режим — провокационная приманка. Также бесконтрольный и бессрочный въезд россиян противоречит безопасности страны. «Лело» требовало и требует ввести визовый режим для граждан России по зеркальному принципу", - процитировало Хазарадзе "Интерпрессньюс".
Оппозиционная партия "Лело" 2 августа 2022 года потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. 12 августа 2022 года "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возразил, что в стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, а руководство Грузии не видит необходимости пересматривать действующий визовый режим с Россией. Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
Одна из российских авиакомпаний уже выразила готовность приступить к полетам в Грузию. "Авиакомпания Red Wings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. Выполнение полетов планируется осуществлять с основных операционных баз авиакомпании", - процитировало слова представителя компании ТАСС.
Стоимость билета в Грузию начинается от 14 тысяч рублей
По данным на 19.23 мск 10 мая, из России в Грузию нет прямых рейсов с 15 мая и позднее.
Так, 15 мая можно улететь из аэропорта Москвы в Тбилиси рейсом авиакомпании FlyArna за 14887 рублей с пересадкой в Ереване, время в пути составит 16.40 минут. Предлагается и вариант с более удобной пересадкой в Ереване (общее время в пути 6 часов 50 минут) авиакомпаний FlyArna и AirDilijans за 23367 рублей. Быстрее всего, за 4 часа 30 минут можно добраться рейсом авиакомпании Air Dilijans с пересадкой в Ереване за 20503 рубля, следует из данных агрегатора Aviasales.ru
С пересадкой в Стамбуле можно добраться до Еревана рейсами авиакомпаний Red Wings и АnadoluJet, цена билета от 18261 рубль. С пересадкой в Баку авиакомпанией AZAL можно добраться до Тбилиси за 25 206 рублей, а с пересадкой в Ташкенте рейсом Uzbekistan Airways - за 27 405 рублей.
Ряд авиакомпаний предлагают полет с двумя пересадками - например, в Сочи и Ереване, Минводах и Стамбуле, следует из данных агрегатора.
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Автор: "Кавказский узел"