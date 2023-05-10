Власти Грузии назвали условия возобновления рейсов российских компаний

10 мая 2023, 19:23

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К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, сообщила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Она добавила, что пока никто из российских авиаперевозчиков не обращался к грузинским властям.

"Кавказский узел" писал, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного сегодня Владимиром Путиным. Другим указом президент России с той же даты отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение Путина об отмене виз для граждан Грузии и возобновлении прямого авиасообщения. "Более 1 млн наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам", - сказал Дарчиашвили в среду грузинским журналистам.

Схожую позицию высказала замминистра экономики Мариам Квривишвили. Она заявила, что Россия является одним из направлений, где жители Грузии активно занимаются предпринимательской деятельностью, а прямые рейсы станут помогут им с меньшими расходами вернуться на родину.

"Главный приоритет нашей страны - забота о населении - до миллиона граждан Грузии и членов их семей, которые сегодня проживают в Российской Федерации, должны были вернуться домой через третьи страны, что скажется на их путевых расходах." - отметила замминистра.

При этом Квривишвили подчеркнула, что возможность полетов в страну будет открыта только для авиакомпаний, которые не находятся под санкциями. "Хотим очень четко изложить нашу позицию: никакие авиакомпании и корабли, которые будут подпадать под санкции, не будут работать в Грузии. Что касается не находящихся по санкциями авиакомпаний и воздушных судов, то у них обязательно будет возможность осуществлять прямое авиасообщение в сторону Грузии", - приводятся ее слова на странице ведомства в Facebook*.