Россия отменила визовый режим для граждан Грузии

10 мая 2023, 13:07

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Граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного сегодня Владимиром Путиным.

Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз, сообщает ТАСС.

"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность [...], за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте президента России.

Другим указом президент отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, информирует агентство.

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