Грузинских политиков возмутило решение Путина о начале прямых полетов из России

10 мая 2023, 16:37

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии.

"Кавказский узел" писал, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного сегодня Владимиром Путиным. Другим указом президент России с той же даты отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление полетов и снятие визовых ограничений недопустимо. "Очередная российская провокация! Возобновление авиасообщения и снятие визовых ограничений с Грузией недопустимо до тех пор, пока Россия продолжает <военную операцию> на Украине, а наша страна оккупирована", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Зурабишвили в эфире телекомпании "Формула".

В ответ на решения Путина Зурабишвили предложила рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. "Пора, как я неоднократно просила, Совету Безопасности собраться, собраться публично, и обсудить, наоборот, введение 3-месячных виз, которое нам необходимо, даже с учетом внутренних вызовов, нужен больший контроль со стороны государства за россиянами въезжающими в страну, остающимися в стране и необходимо принять какие-то меры,чтобы все это попало в нормальные, цивилизованные рамки. Мы толерантная страна, принимаем всех, это было видно за последний год, но есть вещи, которые не могут происходить в стране", - привело слова Зурабишвили агентство "Грузия Online".

Оппозиционная партия "Лело" 2 августа 2022 года потребовала ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. 12 августа 2022 года "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возразил, что в стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, а руководство Грузии не видит необходимости пересматривать действующий визовый режим с Россией. Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Независимый депутат Хатия Деканоидзе, выступая в парламенте, расценила решения Путина как реакцию на политику грузинских властей в отношении России. "Решения Путина касаются Грузии и это катастрофа, это награда за политику, проводимую властями Грузии в последние месяцы, особенно после 24 февраля 2022 года. Это антиукраинская, антизападная политика, и именно это решение Путина вознаградит грузинское правительство. Я хотела бы подчеркнуть один важный вопрос, если правительство Грузии усилит свою антизападную, антиукраинскую политику, то это будет и уже воспринимается как движение против цивилизации. 85% граждан Грузии хотят присоединиться к интеграции Европейского Союза". - перевел слова депутата в эфире телекомпании "Пирвели" корреспондент "Кавказского узла". Деканоидзе добавила, что если грузинские власти разрешат полеты для российских компаний, это может привести к санкциям.

Гурам Мачарашвили, член отделившейся от "Грузинской мечты" "Власти народа", подчеркнул, что решение России об отмене визового режима является односторонним. "Юридически это однобокое решение, и если наши граждане приедут туда и не будет проблем с переездом, я не вижу в этом ничего плохого", — сказал Гурам Мачарашвили в эфире "Мтавари архи".

Перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов, сообщил сегодня Минтранс России. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства. "Принципиальный подход российской стороны состоит в последовательном облегчении условий общения и контактов между жителями России и Грузии, несмотря на отсутствие дипотношений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным российских агрегаторов, на 15 мая и позднее в продаже нет билетов на прямые рейсы в Грузию - предлагаются варианты с пересадками в Ереване, Баку, Ташкенте, Стамбуле и других городах.

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