Грузинские политологи оценили идею ввести визовый режим для россиян

14 августа 2022, 05:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа оппозиционная партия "Лело" заявила, что власти Грузии должны ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. В стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. 12 августа "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность.

С конца февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, в Грузию хлынул поток приезжих с Украины, из России и Белоруссии. Гражданам этих стран можно находиться в Грузии без визы до года, но при наличии действующих загранпаспортов, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июле страну посетили 156 737 граждан России, в общей же сложности с февраля страну посетили 375 505 россиян.

Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" сообщает, что в январе-июне 2022 года возрос экспорт из России на 51% и составил 706 миллионов долларов, импорт нефтепродуктов возрос на 280% и составил 118 миллионов долларов, импорт электроэнергии возрос в четыре раза, стоимость которого составила девять миллионов долларов. В январе–июне импорт российской муки увеличился на 95%.

Кроме того, по данным НПО, в январе–июне денежных переводов было в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, они составили 678 млн долларов. По данным организации, главным образом это связано с переехавшими в Грузию гражданами России, которые получали из России денежные переводы, не имея возможности пользоваться банковскими картами.

"Значительно возросший импорт российской продукции, денежные переводы и учреждение компаний российскими гражданами увеличивает риск того, что Грузия будет использована в обход санкций <...> Российские граждане могут использовать Грузию для преодоления сложной экономической ситуации в России из-за санкций", - говорится в сообщении НПО.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" политологи оценили риски для Грузии из-за посещения страны россиянами.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили считает, что для граждан России необходимо ввести визовый режим, причем при получении визы россияне должны заполнить анкету с указанием своего отношения к территориальной целостности Грузии и спецоперации на Украине, а также причинах приезда в Грузию.

"Нет гарантии, что в анкетах будет указана правда. Но этот документ, собственноручно написанный и подписанный, возлагает ответственность. Мы будем знать, кто приезжает в страну", - сказал он.

По мнению аналитика "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодара Харшиладзе, большой поток переезжающих в страну людей представляет собой определенную опасность в долгосрочной перспективе, поскольку остается неизвестным, кто они и цель их переезда.

"Те люди, которые переезжают сюда из-за того, что испытывают неудобства в проживании в России из-за введенных санкций, должны въезжать в Грузию по визам", - уверен он.

Эксперт "Центра стратегического анализа" Звиад Адзиангая считает, что спецслужбы должны проверять въезжающих граждан России.

"Большая проблема в том, что мы не знаем, кто эти люди. У <...> нас есть основания для опасений", - сказал он.

Оппозиционные политики пояснили, какого рода могут быть риски для безопасности страны. Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе пояснил, что в страну могут "въехать диверсанты по причине отсутствия эффективных регуляций".

При этом один из лидеров движения "Дроа" Бату Кутелия уверен, что наряду с визовым режимом должны задействовать и другие ограничения, в частности, на финансовые транзакции и экономическую активность.

"Финансовые транзакции, экономическая или другая активность могут быть массово использованы против государственности Грузии. На сегодняшний страна стоит перед большими рисками", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Напомним, что Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян в 2012 году, для граждан Грузии при въезде в Россию требуется оформление визы. Визовый режим между Грузией и Россией был введен в 2000 году. С 13 октября 2010 года жители республик Северного Кавказа получили право находиться в Грузии без визы, а в июле 2011 года всем гражданам России было предоставлено право получать визы при пересечении границы. В феврале 2012 года вступил в силу указ президента Грузии об отмене визового режима с Россией. Россия упростила визовый режим для грузинских водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в начале 2014 года. 23 декабря 2015 года Россия ввела облегченный визовый режим для граждан Грузии.

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