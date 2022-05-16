Беженцы в Грузии: где получить помощь

16 мая 2022, 17:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С конца февраля 2022 года, после начала военной спецоперации России в Украине, в Грузию хлынул поток приезжих из Украины, России и Беларуси. Как добраться в Грузию из этих стран, каковы правила въезда и пребывания там и куда можно обратиться за помощью, – в справке «Кавказского узла».

Куда обращаться в первую очередь

В Грузии работает Агентство ООН по делам беженцев. Там можно узнать, куда обратиться за помощью в Грузии, как подать ходатайство о предоставлении убежища в Грузии, какие права и обязанности в Грузии есть у беженца, обладателя гуманитарного статуса, искателя убежища, лица, которое проходит процедуру определения статуса лица без гражданства, или лица, не имеющего гражданства. Здесь же есть информация и о том, какие услуги можно получить в Грузии таким лицам.

Как еще можно получить помощь

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев из Украины. Чтобы принять в нем участие, необходимо заранее оставить заявку на сайте Relocation.ge. Также действует бесплатная горячая линия 0 800 800 909. Через Telegram-канал, созданный для помощи украинских беженцам в Грузии, можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь. Также работает информационный сайт Dopomoga Ukraini (только на украинском, грузинском и английском языках).

Грузинская некоммерческая организация Inclusive Practices помогает детям с ограниченными возможностями и их семьям в Грузии, предоставляет психологическую помощь. Связаться с ними можно по номеру +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram). Полезные ссылки размещены также в обновляемом посте российского эмигранта в Грузии Николая Левшица. Можно обратиться и в чат взаимопомощи.

Как попасть в Грузию

В большинстве случаев беженцы попадают в Грузию из России через сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе. Время от времени венгерский лоукостер Wizz Air проводит программы бесплатных перелетов для украинцев, чаще всего это рейсы из Польши . Для выезда из Грузии в Турцию, а далее – в Европу можно воспользоваться тремя 3 пограничными КПП: Сарпи, Карцахи и Вали . Украинцы по Грузии могут бесплатно перемещаться на поезде. Чтобы получить бесплатный ж/д билет, необходимо предъявить паспорт Украины на кассе .

Правила въезда в Грузию и пребывания там

Гражданам Украины, Беларуси и России можно находиться на территории Грузии без визы до года. При этом для украинцев, как и для граждан других двух государств, обязательно наличие действующих загранпаспортов. Пересечь воздушную, сухопутную или морскую границу могут: иностранцы, которые предъявят справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа (две дозы любой двухкомпонентной вакцины или одна доза препарата Johnson & Johnson). Они освобождаются от необходимости предоставлять на границе (в том числе на сухопутной) отрицательный результат ПЦР-теста. В законе не прописано время, которое должно пройти после вакцинации. Иностранцы с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов с момента тестирования . Для въезда с животными требуется ветеринарный паспорт, чип и ветеринарное свидетельство №1, оформленное за 5 дней до прибытия .

Поток беженцев в цифрах

Украинских беженцев в Грузии по состоянию на 3 апреля насчитывалось более 20,7 тысячи, в том числе 4 500 детей. Большинство – из Мариуполя, прибывших транзитом через российскую территорию . За первый квартал 2022 года 38 тысяч россиян пересекли единственный сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе (в 1 квартале 2021 года – 8 тысяч) . На 16 марта была зафиксирована рекордная цифра въехавших в Грузию граждан Белоруссии – более 15 тысяч человек (за тот же период в 2019 году – чуть более 1,5 тысяч) . Не все приехавшие остаются в Грузии. Часть приехавших едут дальше в другие страны, другие возвращаются домой, в свои страны. Так, по результатам исследования Института развития свободы информации (IDFI) в марте 2022 года разница между прибывшими в страну и теми, кто уехал, составила: 8 151 для граждан Украины, 17 201 – для граждан России и 14 030 – для граждан Беларуси .

Примечания