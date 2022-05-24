24 мая 2022, 13:11
Беженцы в Азербайджане: куда обратиться
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
С конца февраля 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, в Азербайджан, как и во многие другие страны, хлынул поток украинских беженцев. Как добираются в Азербайджан, каковы правила въезда и пребывания там и куда можно обратиться за помощью, – в справке «Кавказского узла».
Горячие линии
В Азербайджане нет единого механизма приема и устройства граждан Украины. Сложилась такая практика: прибывшие подходят к посольству, оттуда их направляют в общественные организации, решающие жилищные, бытовые, медицинские и другие вопросы перемещенных лиц 1. Также желающие могут обращаться в колл-центр Государственной миграционной службы по телефону 919 2 и на горячие линии психологической поддержки 0502448004 и 0124098004, или отправить электронное письмо на адрес office@prim.az 3. В Азербайджане действует представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Кто и как еще получает помощь
Азербайджанская диаспора на Украине одна из самых крупных – до 500 тысяч человек 4. Поэтому основной поток беженцев с начала российской спецоперации – это этнические азербайджанцы. Поскольку выехать с Украины сейчас не могут мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, если у них нет освобождения от воинской службы, то большая часть беженцев - это женщины и дети, едущие к своим родственникам.
При этом, по словам руководителя одной из волонтерских организаций в Баку Лидии Шестак-Алиевой государство медицинскую и финансовую помощь гражданам Украины не оказывает. «Сбор помощи от местного населения почти завершился, так как не может азербайджанский народ нести в посольство Украины продукты и одежду 90 дней. Мы, украинцы в Баку, помогаем приезжим из того, что сами зарабатываем. Государственного социального пакета для украинских беженцев в Азербайджане нет», - сказала она.
Дороги в Азербайджан
Азербайджан до сих пор держит закрытыми границы с соседними странами, поэтому въезд-выезд на территорию страны по всем транспортным путям запрещен (за исключением авиарейсов, а также транзитных и грузовых перевозок) 5. Тем не менее, по решению соответствующих государственных служб, беженцев с Украины перевозили автобусами через Турцию 6.
Общие правила въезда и пребывания
Въезжающие должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием одобренной вакцины. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до прибытия. В качестве альтернативы путешественники могут предоставить документ о выздоровлении от COVID-19, выданный не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев (180 дней) до прибытия 7.
Хотя ограничения постепенно снимаются, для входа в большинство заведений требуется «паспорт COVID-19», подтверждающий вакцинацию или выздоровление. Обязательное ношение масок отменено. Общественный транспорт работает. Но большинство поездов дальнего следования остаются приостановленными. Рестораны, бары и ночные клубы открыты для привитых или выздоровевших клиентов 8.
Сколько всего украинских беженцев в стране
На 11 мая в Азербайджане находилось не менее 4 200 граждан Украины. Количество приезжающих резко снижается, так как, с одной стороны, все, кто хотел выехать именно в Азербайджан, уже въехали. А с другой – многие разочарованы отсутствием помощи со стороны государства и выбирают Европу 9.
16 мая возобновило работу почетное консульство Азербайджана в Харькове. Ранее из Львова в Киев вернулось посольство Азербайджана на Украине, оно возобновило деятельность 29 апреля.
- Активисты в Баку рассказали о проблемах украинских беженцев // Кавказский узел, 14 апреля 2022 года
- Сайт службы - https://www.migration.gov.az/ru
- В Азербайджане подготовили программу для беженцев из Украины // Спутник, 3 марта 2022 года
- Численность азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана - https://azerbaijan.az/ru/related-information/207
- С исключениями - https://www.azal.az/en/information/covid-azerbaijan
- Активисты отметили снижение числа азербайджанских беженцев с Украины // Кавказский узел, 20 мая 2022 года
- Подробнее - https://tourismboard.az/page/314-COVID-19
- Азербайджан: ограничения в связи с пандемией COVID-19 - https://www.skyscanner.ru/travel-restrictions/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD/29475238?origin=29475251#MapContainer
- Активисты отметили снижение числа азербайджанских беженцев с Украины // Кавказский узел, 20 мая 2022 года