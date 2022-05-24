Беженцы в Азербайджане: куда обратиться

24 мая 2022, 13:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С конца февраля 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, в Азербайджан, как и во многие другие страны, хлынул поток украинских беженцев. Как добираются в Азербайджан, каковы правила въезда и пребывания там и куда можно обратиться за помощью, – в справке «Кавказского узла».

Горячие линии

В Азербайджане нет единого механизма приема и устройства граждан Украины. Сложилась такая практика: прибывшие подходят к посольству, оттуда их направляют в общественные организации, решающие жилищные, бытовые, медицинские и другие вопросы перемещенных лиц . Также желающие могут обращаться в колл-центр Государственной миграционной службы по телефону 919 и на горячие линии психологической поддержки 0502448004 и 0124098004, или отправить электронное письмо на адрес office@prim.az . В Азербайджане действует представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кто и как еще получает помощь

Азербайджанская диаспора на Украине одна из самых крупных – до 500 тысяч человек . Поэтому основной поток беженцев с начала российской спецоперации – это этнические азербайджанцы. Поскольку выехать с Украины сейчас не могут мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, если у них нет освобождения от воинской службы, то большая часть беженцев - это женщины и дети, едущие к своим родственникам.

При этом, по словам руководителя одной из волонтерских организаций в Баку Лидии Шестак-Алиевой государство медицинскую и финансовую помощь гражданам Украины не оказывает. «Сбор помощи от местного населения почти завершился, так как не может азербайджанский народ нести в посольство Украины продукты и одежду 90 дней. Мы, украинцы в Баку, помогаем приезжим из того, что сами зарабатываем. Государственного социального пакета для украинских беженцев в Азербайджане нет», - сказала она.

Дороги в Азербайджан

Азербайджан до сих пор держит закрытыми границы с соседними странами, поэтому въезд-выезд на территорию страны по всем транспортным путям запрещен (за исключением авиарейсов, а также транзитных и грузовых перевозок) . Тем не менее, по решению соответствующих государственных служб, беженцев с Украины перевозили автобусами через Турцию .

Общие правила въезда и пребывания

Въезжающие должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием одобренной вакцины. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до прибытия. В качестве альтернативы путешественники могут предоставить документ о выздоровлении от COVID-19, выданный не менее чем за 14 дней и не более чем за 6 месяцев (180 дней) до прибытия .

Хотя ограничения постепенно снимаются, для входа в большинство заведений требуется «паспорт COVID-19», подтверждающий вакцинацию или выздоровление. Обязательное ношение масок отменено. Общественный транспорт работает. Но большинство поездов дальнего следования остаются приостановленными. Рестораны, бары и ночные клубы открыты для привитых или выздоровевших клиентов .

Сколько всего украинских беженцев в стране

На 11 мая в Азербайджане находилось не менее 4 200 граждан Украины. Количество приезжающих резко снижается, так как, с одной стороны, все, кто хотел выехать именно в Азербайджан, уже въехали. А с другой – многие разочарованы отсутствием помощи со стороны государства и выбирают Европу .

16 мая возобновило работу почетное консульство Азербайджана в Харькове. Ранее из Львова в Киев вернулось посольство Азербайджана на Украине, оно возобновило деятельность 29 апреля.