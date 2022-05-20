Активисты отметили снижение числа азербайджанских беженцев с Украины

20 мая 2022, 14:12

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Поток этнических азербайджанцев, желающих вернуться с Украины на родину, снизился, указали активисты, занимающиеся их эвакуацией после начала военной спецоперации. Консульство в Харькове возобновило работу, но оказывает помощь в первую очередь гражданам Азербайджана, сообщили в дипмиссии.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Азербайджана, которые после начала спецоперации покинули Украину и вернулись на историческую родину, в апреле пожаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. По их словам, искать себе жилье и средства для существования приходится самостоятельно. Приехавшие с Украины граждане Азербайджана не могут рассчитывать на помощь госструктур в родной стране, если не имеют статуса беженцев, указал генсекретарь Рады азербайджанцев Украины Джейхун Мамедов.

Поток азербайджанских беженцев с Украины снизился

Волна желающих покинуть Украину азербайджанцев спала, поскольку все, кто хотел выехать, уже уехали, и прежней остроты проблемы нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) в Днепропетровской области Наджаф Ахмедов.

"В феврале-апреле мы организовали три автобуса, в котором преимущественно дети и женщины покинули Украину в направлении Стамбула. Из Стамбула беженцы на бесплатных автобусах приехали в Баку. В настоящее время такой потребности нет, желающие выехать решают свои вопросы сами", - рассказал он, добавив, что большую материальную помощь азербайджанцам, в том числе на оплату продуктов, оказал бизнесмен азербайджанского происхождения Огтай Эфендиев, живущий на Украине.

Кроме того, руководитель Полтавской организации Рады азербайджанцев Украины Физули Ганбаров на свои деньги и средства родственников оплатил расходы на эвакуацию около 3000 азербайджанцев, а десяткам тысяч человек помогли продуктами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" этнический азербайджанец из Киева Галиб Османлы. Также действуют азербайджанские организации в других регионах Украины, добавил он.

16 мая возобновило работу почетное консульство Азербайджана в Харькове. Ранее из Львова в Киев вернулось посольство Азербайджана на Украине, оно возобновило деятельность 29 апреля.

В Азербайджане украинские беженцы получают помощь не в том объеме, как в Европе, где помощь финансируют государства, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель одной из волонтерских организаций в Баку Лидия Шестак-Алиева. "В Азербайджане государство медицинскую и финансовую помощь украинцам не оказывает. Сбор помощи от местного населения почти завершился, так как не может азербайджанский народ нести в посольство Украины продукты и одежду 90 дней. Мы, украинцы в Баку, помогаем приезжим из того, что сами зарабатываем. Государственного социального пакета для украинских беженцев в Азербайджане нет", - сказала она.

Некоторые приезжающие украинцы не знают этих тонкостей и порой предъявляют претензии, добавила она. "Бывает, отказываются принимать использованную одежду. У нас опускаются руки, когда слышим от приезжих обидные реплики. Тем не менее я готова оказать консультационную помощь, объяснить, как сюда можно приехать и с чем люди в Азербайджане столкнутся. Но обеспечить украинцев качественным жильем, постоянным финансовым и продуктовым обеспечением, добиться для них получения статуса в Госмиграционной службе мы в не в состоянии", - сказала Шестак-Алиева, разрешив опубликовать номер ее бакинского телефона 994 50 722 5122.

Организованной эвакуацией в Азербайджан вместе с депутатской группой украинской Рады "Украина-Азербайджан" занимается депутатская группа "Азербайджан-Украина" Милли Меджлиса Азербайджана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель этой группы Руфат Гулиев.

По его словам, людей вывозили либо автобусами из Киева в Стамбул, а оттуда в Баку, либо из западных областей Украины в Молдову, а оттуда самолетами в Баку. Усилиями лидеров различных диаспорских организаций на Украине из страны вывезены несколько десятков тысяч человек, которым предварительно была оказана продуктовая и медицинская помощь, сообщил он.

Помощь азербайджанцам на Украине оказывают, по его словам, также посольство и консульство Азербайджана в Киеве и Госкомитет по делам диаспоры в Баку.

Житель Харьковской области столкнулся с затруднением приехать к родственникам в Азербайджан

40-летний Иван Филимоненко, житель села Снежковки, расположенного близ города Изюма Харьковской области, сообщил "Кавказскому узлу" в Telegram, что хочет перебраться в Азербайджан, где у него родственники.

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Село Снежковка находится вблизи зоны боевых действий, и жизнь там стала невозможной, рассказал Иван Филимоненко корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что на его попечении также пожилые родственники - бабушки и дедушки.

По словам мужчины, полторы недели назад ему удалось перебраться вместе с пожилыми родственникам во Львов. Семья у него в Праге, однако он сам вместе с пожилыми родными хочет перебраться в Азербайджан к родственникам. По словам Ивана Филимоненко, он не мог связаться с дипломатическими представительствами в Азербайджане.

"Я гражданин Украины, но у меня есть родственники в Азербайджане. Они готовы нас принять. Просто я не знаю, как могу уехать туда. Нужны средства", - сказал Филимоненко. Мужчина добавил, что прямых контактов родственников в Азербайджане у него нет. "Но я связывался с ними через тетю. Они готовы принять меня. Нам главное сейчас добраться туда", - отметил Филимоненко.

Почетное консульство в Харькове в первую очередь оказывает помощь этническим азербайджанцам и гражданам Азербайджана, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" просьбу Ивана Филимоненко почетный консул Азербайджана Афган Салманов, чьи полномочия географически распространяются на Харьков, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Черниговскую и Полтавскую области Украины.

По его словам, указанные на сайте консульства телефоны горячей линии работают круглосуточно и действовали даже тогда, когда консульство было эвакуировано во Львов.

Сотрудник посольства Украины в Баку сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что выехать с Украины сейчас не могут мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, если у них нет освобождения от воинской службы. Ивану Филимоненко из Харьковской области ни одна азербайджанская диаспорская организация не поможет, если он военнообязанный, подчеркнул сотрудник посольства. "Диаспорская организация помогает азербайджанским семьям. Ивана, если он военнообязанный, не выпустят из страны украинские пограничники", - объяснил он.

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