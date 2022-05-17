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17 мая 2022, 10:32

Консульство Азербайджана возобновило деятельность в Харькове

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове возобновило свою деятельность. Миссия вновь открылась по новому адресу из-за повреждения прежнего здания в результате обстрелов.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта в результате воздушных ударов было повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове, сотрудники консульства не пострадали.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове восстановило свою деятельность, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава миссии Афган Салманов.

"Вот уже несколько дней ситуация в Харькове спокойная, заработал общественный транспорт, люди стали возвращаться в город. Поэтому и мы решили возобновить работу почетного консульства", - отметил консул.

По его словам, миссия открылась 16 мая по новому адресу. "Прежнее здание почетного консульства на улице Ярослава Мудрого, 7 было сильно повреждено в результате ракетного обстрела. Поэтому 16 мая мы открылись по новому адресу: улица Людмилы Гурченко, 3-д", - пояснил Салманов.

Напомним, ранее из Львова в Киев вернулось посольство Азербайджана на Украине, оно возобновило деятельность 29 апреля.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию", "Число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти", "Число покинувших Украину граждан Азербайджана превысило 1600".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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