Консульство Азербайджана возобновило деятельность в Харькове

17 мая 2022, 10:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове возобновило свою деятельность. Миссия вновь открылась по новому адресу из-за повреждения прежнего здания в результате обстрелов.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта в результате воздушных ударов было повреждено здание почетного консульства Азербайджана в Харькове, сотрудники консульства не пострадали.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове восстановило свою деятельность, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава миссии Афган Салманов.

"Вот уже несколько дней ситуация в Харькове спокойная, заработал общественный транспорт, люди стали возвращаться в город. Поэтому и мы решили возобновить работу почетного консульства", - отметил консул.

По его словам, миссия открылась 16 мая по новому адресу. "Прежнее здание почетного консульства на улице Ярослава Мудрого, 7 было сильно повреждено в результате ракетного обстрела. Поэтому 16 мая мы открылись по новому адресу: улица Людмилы Гурченко, 3-д", - пояснил Салманов.

Напомним, ранее из Львова в Киев вернулось посольство Азербайджана на Украине, оно возобновило деятельность 29 апреля.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.