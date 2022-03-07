МИД Азербайджана сообщил о повреждении здания консульства в Харькове

07 марта 2022, 00:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате воздушных ударов по территории, где расположено почетное консульство Азербайджана в Харькове, его здание серьезно повреждено, сообщил МИД страны.

Также поврежден и оказался в непригодном для пользовании состоянии автомобиль сотрудника посольства, говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованном на его сайте переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

При этом сотрудники почетного консульства не пострадали и в настоящее время находятся в безопасном месте, отмечается в сообщении.

МИД Азербайджана также опубликовало на своем сайте фото поврежденного здания почетного консульства и поврежденного автомобиля его сотрудника.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал, что после начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950, в Польшу – 447, в Венгрию – 17, в Румынию – 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину. Чартерный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL 3 марта доставил в Баку из румынского города Яссы 201 гражданина Азербайджана, эвакуированного с Украины после начала спецоперации.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".