Еще 201 гражданин Азербайджана доставлен на родину с Украины

03 марта 2022, 23:36

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Чартерный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL доставил в Баку из румынского города Яссы 201 гражданина Азербайджана, эвакуированного с Украины после начала спецоперации.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950, в Польшу – 447, в Венгрию – 17, в Румынию – 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину.

Самолет AZAL сегодня вечером доставил из румынского Яссы в Баку 201 гражданина Азербайджана, эвакуированного из Украины после начала спецоперации. Среди них - 18 детей и 183 женщины и пожилых людей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что это уже четвертый чартерный рейс, организованный из Румынии для возвращения на родину граждан Азербайджана с Украины. Общее число азербайджанских граждан, доставленных вывозными рейсами на родину, достигло 701. По словам представителя МИД, такие рейсы будут осуществляться ежедневно. Перелет - бесплатный, в первую очередь берут женщин, стариков и детей, пояснили в МИД.

Также продолжается эвакуация азербайджанских граждан с Украины в соседние государства - Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию, Румынию. Из этих стран они могут возвращаться транзитом через Турцию, добавили в ведомстве.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Напомним, 27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова. 2 марта число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".