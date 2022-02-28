28 февраля 2022, 09:18

Группа граждан Азербайджана вернулась с Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Баку из Румынии прилетела группа граждан Азербайджана, покинувших Украину после начала военных действий.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 26 февраля около 500 граждан Азербайджана выехали с Украины в Молдавию, еще 190 - в Польшу. К странам, которые готовы временно принять эвакуирующихся азербайджанских граждан, добавились Венгрия и Румыния.

24 и 25 февраля с Украины в Молдавию выехали 100 азербайджанских граждан. Граждане страны также могут покинуть Украину через сухопутные границы в Польше и Словакии, сообщил 25 февраля МИД.

В бакинском международном аэропорту «Гейдар Алиев» приземлился самолет, доставивший часть азербайджанских граждан, перебравшихся в Румынию в связи с ситуацией на Украине, сообщает сегодня АПА.

Численность группы агентство не уточнило. Ранее, 27 февраля, в пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что 28 февраля для эвакуации граждан Азербайджана, выехавших с Украины в соседние государства, будет организовано два чартерных рейса, сообщил Trend.

Первым рейсом турецкой компании Tailwind планировалось доставить из Румынии 168 граждан, вторым рейсом "Азербайджанских авиалиний" - 174 гражданина Азербайджана, уточнило агентство.

Отметим, что 27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова. Тела погибших планируется при первой же возможности отправить в Азербайджан, сообщило посольство Азербайджана.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Демонстранты в Баку выступили в поддержку Украины", "Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку", "Беженцы потребовали политического решения карабахской проблемы", "Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 10:00

28 февраля 2022, 08:39

28 февраля 2022, 08:12

28 февраля 2022, 07:15

  • Аналитики поспорили о предложении Баку и Анкары стать посредниками по Украине

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28 февраля 2022, 06:15

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