Число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти

02 марта 2022, 15:12

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Пять граждан Азербайджана погибли на Украине после начала боевых действий, еще около 4000 покинули страну, сообщил сегодня МИД. Из-за обстрелов Николаева и Харькова азербайджанцы массово эвакуируются из этих городов, рассказали представители местных диаспор.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова.

После начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 28 февраля 1627 граждан Азербайджана покинули Украину, из них в Молдавию выехали 950 граждан Азербайджана, в Польшу – 447, в Венгрию - 17, в Румынию - 200 и Словакию – 13, сообщил МИД страны. Утром 28 февраля из Румынии на родину прилетела первая группа граждан Азербайджана, покинувших Украину.

МИД сообщил о пяти погибших гражданах Азербайджана

С начала боевых действий на Украине погибли пять граждан Азербайджана, сообщила сегодня на брифинге начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, посольство Азербайджана продолжает эвакуацию граждан страны, и к 2 марта около 4000 граждан Азербайджана покинули Украину. Граждане Азербайджана могут покинуть страну через границы Молдавии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, пишет Media.az.

Визовый режим для пересечения этих границ отменен, уточнила Лейна Абдуллаева. "Вчера наших граждан из Харькова уже вывезли поездом, более 800 человек выехали из Харькова в направлении Молдовы", - приводит ее слова АПА.

По поручению президента Азербайджана авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза на родину граждан Азербайджана, покинувших Украину. Сотрудник авиакомпании уточнил, что посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатна. Вчера, 1 марта, AZAL уже выполнила рейс, на котором на родину вернулись 176 граждан Азербайджана. Еще 336 граждан Азербайджана были доставлены в Баку 28 февраля и 2 марта чартерными рейсами, информирует агентство.

Азербайджанцы покидают Николаев и Харьков из-за обстрелов

14 тысяч азербайджанцев живут в Николаевской области Украины, сообщил генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины в Николаевской области Адиль Бабаев. По его словам, в Николаеве также началась эвакуация азербайджанских студентов.

"Вчера (1 марта) автобусными рейсами был эвакуирован 21 человек, они будут доставлены самолетом из Румынии в Азербайджан. Сегодня поездом, который выделен для эвакуации азербайджанцев и уже выехал из Киева, будут эвакуированы 16 студентов", - привело его слова агентство.

Он добавил, что из-за обстрелов и боев в городе закрыты супермаркеты и продуктовые магазины. «Азербайджанцы привозят продукты из дома и принимают активное участие в продовольственном обеспечении защитников города», - сообщил Адиль Бабаев.

1 марта из Харькова были эвакуированы 650 граждан Азербайджана, большинство из которых студенты, рассказал председатель Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы Мурад Омаров. "Два дня Харьков бомбят. Азербайджанцы также массово стали покидать Харьков. Определенная их часть уезжает в Азербайджан, а азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, - в относительно безопасные регионы Украины. Сегодня утром поезд отправился во Львов", - сказал Омаров.

Если бомбардировка продолжится, жить в Харькове "станет очень сложно", добавил он. "Вчера в 8 часов утра подверглось бомбардировке здание администрации, расположенное в центре Харькова... В полдень бомбардировке подвергся Харьковский авиационный завод. Хотя ночь была спокойной, утром город подвергался бомбардировке, артиллерийскому обстрелу. В трех районах города нет газа, света, воды", - привело слова Омарова агентство.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".