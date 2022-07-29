Водители рассказали о росте масштабных заторов на границе России и Грузии

29 июля 2022, 09:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На КПП "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге растут многокилометровые пробки, при этом с грузинской стороны в очереди приходится стоять сутками, пожаловались водители в соцсети "ВКонтакте". Длина затора до границы с Россией составляет около 30 километров, уточнили грузинские пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля водители пожаловались, что на пункте пропуска "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе, в обоих направлениях собрались длинные очереди из машин. 25 июля они сообщили, что заторы сохраняются, и что разрешения на проезд через пункт пропуска приходится ожидать около суток.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

С обеих сторон КПП "Верхний Ларс", которое расположено на российско-грузинской границе, наблюдаются сильные заторы из машин. При этом ожидать разрешения на проезд водителям, которые едут из Грузии в России, приходится сутками, сообщили пользователи в соцсети "ВКонтакте" в группе Ситуация на "КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)".

"Это не дорога, а полный ад! Вчера "ехали" Из Тбилиси во Владикавказ. Встали в пробку примерно в 19.00, прошли границу в 05.00. Все стоит, несутся по встречке, все злые. Не ходите лишний раз вдоль движения, вчера парня размололо машинами. Вся проблема из-за специалистов на нашей границе. Судя по количеству сотрудников, приходит в голову вывод, что это все специально сделано, чтобы народ боялся этих пробок и ехал на наши курорты", – считает Олег Ларионов.

"На российской таможне работает одно окно", – пожаловалась Таня Гурина.

"Нейтралка в сторону России стоит. Движение – 50 метров за час", – написал Александр Нефёдов.

"Стоим на въезд в Грузию. Что странно, прошло два с половиной часа, а на Россию с КПП выехало от силы 15-20 машин", – подчеркнул Владимир Лабутин.

"В 02.20 подъехали к границе России в сторону Грузии, стояли 4,5 часа, в 07.00 прошли паспортный контроль РФ. Работали 4 окна. В 08.30 прошли паспортный контроль Грузии. Итог: 6 часов. Пробки как всегда на таможне РФ", – поделился Тагуи Алексанян.

На грузинской стороне КПП "Верхний Ларс", в направлении на въезд в Россию из Грузию, наблюдается сильный затор, длина пробки составляет около четырех километров. На российской стороне пункта пропуска, в направлении на выезд из России в Грузию, также сильный затор, длина пробки – два километра, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

По словам российских специалистов, пробка возникла с грузинской стороны, в направлении на въезд в Россию из-за того, что не справляется с нагрузкой грузинский пункт пропуска "Дариали". "Наше количество полос уже 25, если говорить про легковое сообщение, то со стороны Грузии таких полос только 4 на выезд, и 4 на въезд. Чтоб не устраивать коллапс, на нашем пункте пропуска действительно скапливаются пробки, с легковыми проблему решили, а с грузовыми еще есть", – привела сегодня на своем сайте ГТРК "Алания" слова врио заместителя руководителя по строительству ФГПУ "Росгранстрой" министерства транспорта России Ивана Новичкова.

По данным пограничников, с грузинской стороны очередь из фур перед КПП "Казбеги" начинается недалеко от села Натахтари, примерно в 30 километрах от Тбилиси. На пункте пропуска дежурят более 60 таможенников, но с большим потоком машин они не справляются. Водители считают, что заторы возникли из-за большого количества туристов, информировало сегодня ИА "Новости Грузия".

"Никто ничего нам не объясняет. Мы стоим здесь уже три недели. Вы же видите, откуда начинается очередь. Здесь 100-километровая очередь. Кто-то едет отдыхать, а мы страдаем. Куда они едут, откуда – никто не знает", – привело агентство слова водителя одной из фур.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 09.50 мск 29 июля на выезде из России в Грузию видна длинная очередь из грузовиков, легковых машин и автобусов. На самом КПП также скопление автомобилей – стоят грузовики, легковые машины и один микроавтобус. Изображение с камеры, отображающей ситуацию на въезде в Россию из Грузии, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога функционирует в обычном режиме, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии. На 09.50 на сайте ведомства нет сведений относительно пробки на КПП "Верхний Ларс".

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