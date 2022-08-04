Петиция за визовый режим для россиян в Грузии набрала более 14 тысяч голосов

04 августа 2022, 16:12

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Более 14 тысяч голосов набрала в первые сутки петиция с призывом к властям Грузии ввести визовый режим для граждан России, а также Белоруссии.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа оппозиционная партия "Лело" заявила, что власти Грузии должны ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. В стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

С конца февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, в Грузию хлынул поток приезжих с Украины, из России и Белоруссии. Гражданам этих стран можно находиться в Грузии без визы до года, но при наличии действующих загранпаспортов, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Петиция за введение в Грузии визового режима для граждан России и Белоруссии размещена 3 августа на manifest.ge. "Для граждан России и Белоруссии должен быть установлен визовый режим, согласно которому граждане России и Белоруссии не смогут находиться на территории Грузии более трех месяцев в течение года, что обеспечит гражданам России и Белоруссии возможность въезжать в Грузию только с туристическими целями", - говорится в тексте петиции, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Автором петиции указан член политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Имедашвили. К 16.12 мск 4 августа она набрала 14 082 голоса.

Петицию, опубликованную вечером 3 августа, подписали за несколько часов 10 тысяч человек, сообщает сегодня JAMnews. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе отметил, что введение визового режима для граждан России и изменение существующей политики нерационально. По его словам, действующая сегодня в Грузии визовая политика в отношении России осуществлялась и при предыдущем правительстве, пишет издание.

Напомним, в июне жители Чечни, Дагестана и Ингушетии рассказали, что грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа, некоторые из них получили по два и даже три отказа. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в министерстве по нацполитике Ингушетии.

Правительство Грузии заявляет, что страна не присоединится к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации на Украине, поскольку это противоречит “национальным интересам”. В то же время президент и отдельные ведомства утверждают обратное - что Грузия соблюдает все санкции, введенные западными странами, и не допустит использования своей территории для того, чтобы их обойти, говорится в материале "Кавказского узла" "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", подготовленном на основе публикации JamNews.

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